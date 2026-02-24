Задава се нов мултимодерен футболен стадион в България, отваря врати през 2027-ма

Българският футбол ще има ново модерно съоръжение! Стадион "Арена Варна" ще бъде завършен през 2027 година. Това съобщи по време на пресконференция в пресклуба на БТА в морската столица техническият ръководител на обекта Станислав Василев. В момента строителството е в ход, като съоръжението се намира на етап изграждане на конструкцията.

"Арена Варна" отваря врати със заявка за международен лиценз

Изпълнителният директор на Спортен комплекс Варна АД Пламен Андреев уточни, че стадионът ще разполага с 22 000 седящи места и подземен паркинг с над 700 места. Предвидена е и модулна сцена за концерти и други мащабни събития на открито. Общата площ на комплекса ще бъде 127 000 кв. м, като повече от половината ще бъдат заети от спортна инфраструктура. По думите му целта е да се изгради модерна градска зона, а не съоръжение, което да се използва единствено за футболни срещи няколко пъти месечно. Андреев допълни, че стадионът ще бъде изграден съгласно изискванията на ФИФА и УЕФА, като ще се кандидатства за лиценз за международни мачове.

Според Василев стадионът ще има четири сектора, част от които вече са завършени, а в два от тях се монтират козирки. Очаква се грубият строеж да приключи в рамките на четири месеца, след което ще започнат довършителните дейности и процедурите по въвеждане в експлоатация.

Финансовият консултант на дружеството Ивелина Шабан обясни, че средствата за довършване се осигуряват чрез увеличение на капитала до 43 826 000 евро. Като нов акционер се включва държавата с вноска от 15 339 000 евро, а основният акционер остава Химимпорт с 65% дял и ангажимент за 28 487 000 евро. До момента в проекта са инвестирани 32 500 000 евро, като средствата постъпват регулярно по специално разкрита сметка, предназначена единствено за строителството на стадиона.

Шабан подчерта, че съоръжение от подобен мащаб изисква значителни разходи за поддръжка и европейската практика показва, че то трудно може да се самоиздържа. Затова е разработен модел за финансова устойчивост, който предвижда изграждането на допълнителни търговски площи както в самия комплекс, така и в околното пространство, както и строителството на три жилищни сгради.

Районът около стадиона е в процес на устройствено планиране. Старият градски басейн няма да бъде възстановен, но е предвидено изграждането на нов. Очаква се сградата за спортна гимнастика да бъде реновирана, както и да бъде изграден спортен диспансер. В плановете влиза и оформянето на голям обществен площад за различни събития. Според Шабан този модел може да осигури устойчиви приходи за поддръжката на стадиона, без да натоварва общинския или държавния бюджет. Тя уточни, че средствата от увеличението на капитала са предназначени единствено за довършването на стадиона, а за останалите проекти тепърва ще се търси финансиране.

