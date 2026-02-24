Спорт:

Заради паднали скали: Отново затвориха пътя за Велинград

24 февруари 2026, 18:35 часа 198 прочитания 0 коментара
Заради паднали скали: Отново затвориха пътя за Велинград

Тонове скална маса се свлече и затрупа пътя Варвара – Велинград. За щастие няма пострадали. Движението на автомобили и в двете посоки е блокирано от купищата камъни и скални отломъци. Това е поредното свличане на земни и скални маси по Чепинското дефиле през последния месец.

Още: Махнаха скалите: Пътят Варвара - Велинград е отворен

До разчистване на платното и обезопасяване на района водачите могат да използват обходен маршрут: Пещера – Батак – Ракитово – Гара Костандово – Велинград, както и пътя Белово – Юндола. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са на място и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Пазарджик.

Още: Опасно срутище по пътя Велинград - Сърница, обмислят частично бедствено положение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Срутище Велинград свлачище село Варвара
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес