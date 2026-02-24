В Испания: Диего Симеоне се договори с друг европейски гранд след 15 години в Атлетико Мадрид

Тази сутрин феновете в Испания се събудиха с шокираща новина. След 15 години начело на Атлетико Мадрид, Диего Симеоне може да напусне поста си на старши треньор, пишат местните медии. Аржентинецът, който се превърна в легенда на "Естадио Метрополитано", е обект на забележителна трансферна спекулация, въпреки че договорът му изтича през лятото на 2027 година. Според информацията, 55-годишният специалист е постигнал тайно предварително споразумение с един от водещите европейски клубове преди началото на новия сезон.

Диего Симеоне може да напусне Атлетико Мадрид

Симеоне, който пое Атлетико Мадрид през декември 2011 г., превърна Атлетико Мадрид в един от най-елитните клубове в света през последните 15 години. Мадридският отбор, който спечели титлата в Ла Лига през 2014 и 2021 г., триумфира и два пъти в Лига Европа, както и два пъти за Суперкупата на УЕФА. "Дюшекчиите" също така играха два финала на Шампионска лига под ръководството на аржентинеца. Сега обаче испанското издание El Chiringuito съобщава, че престоят на Симеоне в столицата е към края си.

Според сведенията опитният треньор е постигнал споразумение с Интер за следващия сезон. Изданието сочи още, че няма никаква друга информация, като не се посочва и каква заплата би прибирал Симеоне в Милано, имайки предвид, че в момента печели 40 милиона евро годишно. Припомняме, че Диего Симеоне вече има един престой на "Сан Сиро" като играч. Той носи екипа на "нерадзурите" между 1997 и 1999 г. Преди няколко години той не попитан дали би се върнал в Интер. Аржентинецът не се поколеба да заяви, че един ден ще се върне, защото има прекрасни спомени като играч от там и има за цел да се върна като мениджър.

В Италия: Интер иска да удължи договора на Киву

Междувременно медиите в Италия съобщиха новина съвсем на другия полюс. Според тях Интер се готви да предложи на настоящия си треньор Кристиан Киву нов договор, въпреки спекулациите, че клубът се интересува от Диего Симеоне. Според Tuttosport, цитирано от FCInterNews, лидерът в Серия А е готов да възнагради 45-годишния мениджър с нов договор. Киву пое кормилото на "Сан Сиро" от Симоне Индзаги миналото лято, въпреки че нямаше опит в елита. Въпреки това, румънският специалист се представи отлично в първия си сезон начело. Всъщност, той е напът да спечели Скудетото в дебютния си сезон. Оценявайки изключителната работа на Киву до момента, Интер е готов да удължи договора му до 2028 г.

