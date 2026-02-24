Правителството на Гюров:

24 февруари 2026, 18:00 часа 237 прочитания 0 коментара
Орбан използва годишнината от войната в Украйна за предизборни цели (ВИДЕО)

"Преди четири години избухна войната между Русия и Украйна. От четири години продължава безсмисленото клане, което отне живота на стотици хиляди хора. От четири години европейската и унгарската икономика страдат от последиците на войната". С такава публикация във Facebook излезе унгарският премиер Виктор Орбан днес, 24 февруари 2026 г., когато се отбелязват 4 години от пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин. Министър-председателят на Унгария обаче не посочи кой започна кървавите сражения.

Орбан повтори тезата си, че Унгария винаги е била "на страната на мира", но пропусна да спомене каква е концепцията му за мир и при чии условия трябва да бъде наложен такъв - тези на Путин, след които може да се стигне до подновена агресия, или тези на украинския президент Володимир Зеленски, включващи солидни гаранции за сигурност, за да няма пак война в Европа: 4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР - ВИДЕО).

Орбан: "Зеленски продължава да изнудва и заплашва Унгария"

"От самото начало Унгария застана на страната на мира. Въпреки това днес, в деня на годишнината, президентът Зеленски продължава да изнудва и заплашва Унгария. Всичко това, защото не участваме във войната, защото не даваме пари на Украйна и защото не се отказваме от евтината руска енергия", призна Виктор Орбан.

Атаките му срещу украинския лидер са заради спрените потоци от руски петрол за Унгария и Словакия по нефтопровода "Дружба". Според Будапеща и Братислава украинските власти ги изнудват и умишлено бавят стартирането на спрените количества по тръбата. А те бяха блокирани заради руски удар по обект, свързан с "Дружба", намиращ се в Западна Украйна. След всички заплахи и след спиране на дизеловото гориво за Украйна Орбан блокира 20-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия и заема на блока за Киев на стойност 90 милиарда евро, макар Будапеща да не участва в него: Да се спрат правата на Унгария като член на ЕС: подновени призиви в Брюксел, защото Орбан прекали.

Виктор Орбан използва момента, за да атакува опозицията преди изборите

"От вчера стана ясно, че цялата опозиция, заедно с "Тиса", застана на страната на украинците. Целта им е да предизвикат хаос, недостиг на гориво и повишение на цените на бензина преди изборите. Затова застанаха на страната на Зеленски, срещу унгарския народ", твърди лидерът на "Фидес" във връзка със спрените доставки по "Дружба" и визирайки опозиционната формация "Тиса" на Петер Мадяр.

Мадяр е най-голямото предизвикателство пред Орбан на изборите през април. Той води в социологическите проучвания пред партията на настоящия премиер: Как съперникът на Орбан разкри корупцията му със запис, а премиерът ще го удари предизборно със секс компромат (СНИМКИ).

"Така стоим четири години след избухването на войната. След всичко това няма съмнение: през април "Фидес" е сигурен избор", завършва публикацията си Орбан.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан война Украйна
