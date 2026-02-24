Кремъл отказа спасителен заем за най-голямата руска строителна компания

Руската държава отказа спешен държавен заем на най-голямата руска строителна компания "Самолет Груп", предаде РБК. Компанията поиска държавна подкрепа в размер на 50 млрд. рубли. РБК обаче съобщи, цитирайки Анна Акиншина, главен изпълнителен директор на "Самолет", че молбата за помощ е отклонена.

"След анализ на финансовите отчети и оперативните резултати на групата, държавните агенции по същество потвърдиха стабилността и устойчивостта на настоящия бизнес модел и определиха, че компанията не се нуждае от пряка субсидия", заяви Акиншина. Тя обаче добави, че компанията приема решението и "до голяма степен" е покрила искането си.

Че се иска държавен заем от компанията стана ясно в началото на февруари. А Акиншина казва, че компанията е изправена пред няколко предизвикателства. Поради промени в принципите на преференциалното ипотечно кредитиране и "рязко увеличение на ключовия лихвен процент", корпоративните разходи по заеми са се увеличили до 160 милиарда рубли. Главният изпълнителен директор посочи "потребителския тероризъм" като друга причина, довела до загуба на компанията от 43 млрд. рубли.

"Самолет Груп" е най-голямата строителна компания в Русия по обем на жилищното строителство и вторият по големина предприемач в Москва. Групата има офиси в близо 300 града в Русия и ОНД. Според "Комерсант", нетният коригиран дълг на "Самолет Груп" към 2025 г. се оценява на над 350 милиарда рубли, с приходи от 272 милиарда. На фона на искането за държавна подкрепа, акциите на компанията паднаха с почти 7%.

