От Варна до Вашингтон: Талантливата българка, която се докосна до НБА, а сега твори в Европа

Баскетболът често е приеман за спорт, принадлежащ на мъжете. Стеф Къри, Коби Брайънт, Леброн Джеймс, Александър Везенков, Никола Йокич и още редица други надничат гордо от бляскавите заглавия, но отвъд прожекторите се крият и други впечатляващи истории. Сред тях изплува името на едно момиче, което разбива на пух и прах стереотипите за един от най-популарните спортове на планетата. Тя е талантлива, упорита и не спира да изненадва с изкуството, което сътворява на баскетболното игрище. Тя е българка, родена във Варна, която чупи рекорди в университетското първенство на Щатите, доминира на европейската клубна сцена и застава гордо като капитан на женския ни национален отбор по баскетбол. Тя е Борислава Христова.

Борислава Христова - най-яркото име в родния ни женски баскетбол

Баскетболният път на Борислава започва от Черно море Одесос, а по-късно играе и за бургаския Нефтохимик. Талантът на Христова бързо е забелязан и тя става част от националния отбор на България, където започва постепенно да изгрява на европейската сцена и намира място в идеалната петица на европейско първенство неведнъж.

"На 9-10 години моите родители ме заведоха в залата на Черно море и от там всичко започна. Както каза моята тренерка Маргарита Гечева, топката ми залепна за ръката и до ден днешен е нещо, без което не мога. Любовта към играта и състезателният дух е нещото, без което не мога да живея и се превърна като една голяма част от живота ми и ме изгради като характер и като човек", споделя Борислава пред БНТ.

Фурорът, който прави Христова в университетското първенство на САЩ

На едва 19 години Борислава Христова взима смелото решение да замине за Щатите, където облича екипа на университета Вашингтон Стейт, а останалото е история. Българката влиза в топ 30 на реализаторите на страната през 2019 година и година по-късно става реализатор номер 1 в историята на отбора си с изумителните 2269 точки. Публиката във Вашингтон я обожава, и Боби, с прякор Buckets, бива наградена за историческия си успех от една от най-големите звезди в световния баскетбол Клей Томпсън – трикратен шампион с екипа на „Голдън Стейт“ в НБА (2015, 2017, 2018), 5 пъти участник в Мача на звездите (2015-2019) и шампион в конкурса за тройки (2016), а също така бивш възпитаник на Вашингтон Стейт. Томпсън подари на българката бяла топка, на която бе изписано името ѝ и 1969 – точките, които ѝ бяха нужни, за да подобри рекорда на Джийн Егърт. Христова става част от идеалния отбор на конференцията, в която се състезава и е номинирана за най-престижната награда на поста си.

Бъдещето за Борислава оттам нататък е светло. Много хора започват да говорят за евентуалното ѝ попадане в драфта на WNBA, но за жалост това така и не се случва. Това обаче не я обезкуражава и тя обръща поглед уверено към европейския баскетбол.

"Болезнено е да не те изберат, но това ме мотивира още повече. Нямам търпение да започна своята кариера в Европа и се надявам да се развивам там" - казва Христова пред сайта на Washington State.

По пътя към европейския връх

Борислава играе в отбори в Полша, Испания и Румъния, а днес се състезава за гръцкия Атинайкос. През уикенда те надделяха над испанския Авенида в четвъртфиналната среща от втория най-престижен турнир в Европа Еврокъп. Така те се класират на полуфинал, където ще се срещнат с френския Вилньов д'Аск - действащият шампион в турнира, а срещите ще се проведат на 26 февруари в Гърция и на 4 март във Франция. Евентуална победа и класиране на финалния етап на надпревара гарантира поканата на отбора за включване в Евролигата през новия сезон. Така Борислава Христова ще стъпи на най-голямата баскетболна сцена в Европа.

Освен с невероятно представяне в европейските клубни турнири, родната ни баскетболистка се откроява и с лидерските си качества като капитан на женския национален тим. Българските лъвици се представят достойно на еврокфалификациите до момента. Те са начело на групата след победи над Азербейджан с разгромяващите 141:48, над Украйна с 80:20 и над Черна гора с 66:62. На 11 март от 19:00 в зала Колодрума Пловдив българките посрещат Азербейджан за реваншна среща от турнира, а на 14 март от 19:00 се изправяме отново на родна земя срещу тима на Украйна.

Борислава Христова е сред най-ярките имена в съвременния български женски баскетбол. От малката зала във Варна до големите спортни арени по света, тя не спира да прославя България. С таланта, упоритостта и постоянството си тя се превръща в пример за подражание и вдъхновение за всички момичета, избрали предизвикателния път на този спорт. Всеки ден Борислава доказва, че да „играеш като момиче“ не е ограничение, а сила, характер и повод за истинска гордост.

Автор: Кристин Попова

