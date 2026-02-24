Спрягат "Капитан Америка", герой на ПСЖ и звезда от Висшата лига за заместник на "незаменимия" Салах в Ливърпул

През последните седмици все по-често се спекулира с бъдещето на Мохамед Салах в Ливърпул. Египетската суперзвезда има договор с мърсисайдци до лятото на 2027 г., но по всяка вероятност ще напусне "Анфийлд" още тази година. Имайки предвид това, както и факта, че 33-годишният футболист не е отбелязвал гол във Висшата лига от 1 ноември, от Ливърпул се оглеждат за потенциален негов заместник. Салах пък е свързван с трансфер в Саудитска Арабия или отвъд Океана.

Бивш нападател на Ливърпул посочи своя фаворит за заместник на Салах

Култовият герой на Ливърпул - Емил Хески, взе отношение по въпроса с потенциален заместник на Салах. Според него капитанът на САЩ Кристиан Пулишич би паснал много добре на "Анфийлд", ако последва стъпките на египтянина. Американецът има опит във Висшата лига от престоя си в Челси. В момента той играе за Милан, но според медиите в Италия не иска да подновява договора си с "росонерите". Хески даде интервю пред OLBG, в което каза, че "Лапитан Америка" би могъл да бъде добра придобивка за отбора на Арне Слот:

"Всъщност харесвам Кристиан Пулишич. Той е много директен, а по време на престоя си в Челси създаваше сериозни проблеми на съперниковата защита. Смятам, че ще се представи добре на Световното първенство пред родна публика. Определено е играч, който може да предложи нещо различно от Мохамед Салах или дори Коди Гакпо в момента. Мо напусна Челси, за да отиде в Италия, и вижте какво направи за Ливърпул. Мисля, че би било чудесно да видим някой като Пулишич да се върне във Висшата лига по същия начин, защото предполагам, че би искал да покаже, че престоят му в Челси е бил само малък спънка. Той беше само младо момче, когато дойде", каза Хески.

Хески посочи още двама играчи, които биха паснали на стила на Слот

Хески посочи още двама доказани играчи, които биха могли да бъдат взети под внимание, като единият от тях може да се похвали с опит в Англия, а другият е носител на Шампионската лига с Пари Сен Жермен: "Говорим за заместник на Мохамед Салах и мисля, че от клуба трябва да потърсят нещо различно, защото Мо Салах е незаменим. Става дума за човек, който отбелязва над 20, почти 30 гола на сезон в продължение на 10 години. Трябва да погледнем нещата по друг начин и може би на мениджъра не му подхожда да има човек като Мо Салах. Може би иска да промени формацията. Не мисля, че Мо Салах може да бъде заменен, но харесвам - Хвича Кварацхелия от ПСЖ. Той би бил моят избор."

Другият играч, който Хески посочи, бе Джаръд Боуен от Уест Хям. Бившият английски национал смята, че той има различен стил, но вероятно това би помогнало на формацията на Слот. Салах е отбелязал 252 гола за Ливърпул в 429 мача. Той е трикратен носител на наградата "Играч на годината" и четирикратен носител на "Златната обувка" на Англия. С "червените" е спечелил две титли от Висшата лига, както и Шампионската лига, и който и да поеме задачата да запълни празнината, която той оставя, ще има доста работа.

