БФС се смили над Херо: Промяна в глобата на треньора на Ботев Пловдив

Апелативната комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви промяна в решението си относно наказанието на старши треньора на Ботев Пловдив Димитър Димитров. След срещата с Локомотив София от 19-ия кръг на Първа лига Херо първоначално получи забрана за изпълняване на функциите си за три мача, както и глоба в размер на 3000 лева. Сега обаче санкцията е намалена от три двубоя на един. Финансовата глоба пък е с 1000 лв. по-малко.

Наказанието на Херо стана по-малко

"По жалба на ПФК „Ботев“ гр. Пловдив срещу решение на ДК при БФС от 09.12.2025 г. относно наложено наказание на Димитър Димитров – ст. треньор на ПФК „Ботев“. Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на ПФК „Ботев“ е допустима и основателна. АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Димитър Димитров от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 – забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 2000 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване", пише на сайта на БФС.

Така всъщност означава, че Херо вече е изтърпял наказанието си в сблъсъка със Спартак Варна от осминафиналите за Sesame Купа на България и ще бъде край тъчлинията още за първия мач от пролетния полусезон.

ОЩЕ: Лудогорец със спокойна победа в София, ясни са всички 1/4-финалисти за Купата на България