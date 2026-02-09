Оставката на Румен Радев:

Левски отнесе солена глоба след грозните сцени от мача с Лудогорец

09 февруари 2026, 16:36 часа 316 прочитания 0 коментара
Столичният гранд Левски отнесе солена глоба от почти 10 хиляди евро след расисткия скандал с Бърнард Текпетей от финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Това реши Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. От Бояна съобщиха, че заради обидите, свързани с раса, пол, цвят на кожата, се налага имуществена санкция на "сините" в размер на 9586.72 евро. Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7-дневен срок от уведомлението.

БФС санкционира Левски с близо 3500 евро веднага след мача с Лудогорец за провиненията по време на двубоя, като още тогава от Дисциплинарната комисия подчертаха, че тепърва ще анализират събитията след двубоя - и по-конкретно това, което се случи с Текпетей при напускането на терена. Сега стана ясно, че "сините" ще трябва да платат още близо 10 хил. евро, с което санкциите само за този мач надхвърлят 13 500 евро, тъй като клубът трябва да покрие и щетите, нанесени на стадион "Васил Левски".

Бернард Текпетей

Иначе от БФС обявиха и другите санкции от изминалите мачове, като те не подлежат на обжалване:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на фойерверки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За хвърлени предмети опасни за здравето, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За хвърлени предмети довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Тича” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 255.65 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

