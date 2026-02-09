Проблем за Левски: основен играч е под въпрос за мача с Лудогорец

Левски загуби Суперкупата на България от Лудогорец, но сега може да има възможността да си го върне на разградчани в мач, който също може да се окаже с цената на трофей. Става въпрос за 1/4-финала за Купата на България. Сблъсъкът между „сините“ и „орлите“ ще се проведе на 11 февруари, сряда, от 18 ч. на „Хювефарма арена“. Но на „Герена“ има за какво да се притесняват.

Кристиан Макун може да пропусне мача с Лудогорец

Един от основните играчи на Левски Кристиан Макун е под въпрос за срещата. Бранителят пропусна и победата с 3:1 на „сините“ срещу Ботев Враца на 7 февруари заради проблем, който се появи именно след мача за Суперкупата. Все още не е ясно дали венецуелецът ще бъде на линия за Хулио Веласкес, след като стана ясно, че травмата е по-сериозна, а не става въпрос за пренатоварване.

Макун ще премине допълнителен тест

Според колегите от „Мач Телеграф“ Макун ще премине допълнителен тест, след който ще се разбере дали ще може да играе или не. Ако отговорът е негативен, ще трябва някой да го замени. Срещу Ботев Враца този някой беше Никола Серафимов, но не е ясно дали той ще бъде титуляр и срещу Лудогорец. Успоредно с всичко, Левски продължава да търси нов централен защитник, като предпочитанията на Веласкес са той да бъде със силен ляв крак. Но засега „сините“ нямат успех и шансовете такъв да пристигне на „Герена“ до края на зимния трансферен прозорец изглеждат все по-малки.

