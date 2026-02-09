Най-добрите места в дома, където да поставите фикуса

Фикусите се предлагат в различни разновидности, като например Ficus carica, или обикновена смокиня, и Ficus benjamina, известна още като плачеща смокиня. Те обикновено имат зелени листа, които растат в храстовидна форма около централния ствол. Някои разновидности имат листа, които изглеждат тъмнозелени отгоре и светлозелени отдолу, докато други имат листа със светлозелен кант. Тези вариации в листата на фикуса ги правят чудесен избор, когато декорирате дома си с растения . Ако обаче листата на вашия фикус окапват твърде рано или растежът му е забавен, това може да са признаци, че растението е изложено на течение.

Фикус с кафяви петна през зимата – какви са причините и решенията

Фикусите са много чувствителни към промените в температурата, така че поставянето им близо до вентилационни отвори – независимо дали използвате климатик или отопление – може значително да повлияе на здравето им и в резултат на това на цялостния им външен вид. Освен това, трябва да държите фикуса си далеч от места с течение, което може да са всякакви места, които обикновено са изложени на движение на въздуха.

Вместо заврения зет: Ето какво да сложим между фикуса и прозореца

Те включват места в близост до камини, прозорци, врати за достъп до мазета или тавани и дори водопровод, свързан с външната среда. Ако все още не сте сигурни, добър начин лесно да разберете къде има течение в дома ви е да запалите свещ и да я държите на това място, като първо преместите фикуса си, за да не изгорите листата му. Ако пламъкът на свещта трепти, дори когато я държите неподвижно, тогава вероятно това място има течение. Ако е така, може да помислите на кои други места в дома си бихте могли да преместите фикуса си, за да му помогнете да процъфтява по-добре.

Най-добрите места на закрито за саксийно растение фикус

И така, ако не можете да държите стайния си фикус близо до вентилационни отвори поради промяната в температурата, къде трябва да го поставите вместо това? Всички разновидности на фикус предпочитат пълно или умерено слънце. Ако имате по-стар дом с прозорци, през които тече, изберете стая, която получава много светлина, която може да достигне до вашия фикус дори във вътрешността на стаята. Имайте предвид обаче, че силната, пряка слънчева светлина може да изгори листата, така че място с ярка, но филтрирана слънчева светлина е най-подходящо. Не забравяйте да завъртате растението веднъж седмично, за да насърчите равномерния растеж.

Освен това, фикусът може да бъде токсичен при поглъщане, а млечният сок може дори да причини кожно дразнене, така че е най-добре да поставите фикуса си на висока платформа

Добър начин да отметнете много от тези изисквания е като групирате фикуса си с други растения. Това може да е полезно за повишаване на влажността около растенията, филтриране на пряката слънчева светлина, блокиране на течението и създаване на привличаща вниманието визия, за да покажете любимите си стайни растения . Просто не забравяйте редовно да проверявате дали никое от растенията не е приютило вредители, които биха могли да се разпространят към близките.