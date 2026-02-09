Проблем след проблем в ЦСКА - всичко се обръща с главата надолу за Христо Янев

Наставникът на ЦСКА Христо Янев ще трябва да се справя с няколко проблема преди изключително важния сблъсък с ЦСКА 1948 от четвъртфиналите за Купата на България. Най-актуалният проблем е с Дейвид Пастор, който бе арестуван заради шофиране под влиянието на алкохол. По всяка вероятност "червените" няма да го използват в следващия мач. Проблемите обаче не спират до тук, като под въпрос е и капитанът Бруно Жордао.

Инцидентът с Пастор и проблемът на Жордао

Жордао получи проблем в рамото в двубоя срещу Арда Кърджали, като видимо изпитваше болка, а в неделя не успя да се включи пълноценно в тренировъчното занимание на "червените". Прегледите са показали, че няма нещо счупено или разкъсано, но засега болката не е отшумяла, което не му позволява да тренира пълноценно и е много вероятно да не играе срещу ЦСКА 1948.

Ето'о и Мартино висят с картони

Джеймс Ето'о и Анжело Мартино пък висят с картони, а ако получат такива в мача срещу ЦСКА 1948, то ще трябва до пропуснат следващия шампионатен двубой, който е отново срещу същия съперник, но в Бистрица. Христо Янев ще трябва да помисли за ротации в състава си с оглед на натоварената програма, като се предполага, че като титуляр за Купата може да започне новото попълнение Исак Соле, а на върха на атаката - Леандро Годой.

