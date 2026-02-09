Издадоха голяма тайна за "Като две капки вода"

Водещият на "Като две капки вода" Димитър Рачков издаде голяма тайна за участниците в новия сезон на шоуто за имитации. В ефира на "На кафе" той разкри, че Гала ще бъде част от звездите, които се качват на сцената на 14-тия сезон. "Ще издам една малка тайна. Тази година участник е и моята голяма приятелка Гала", заяви за първи път актьорът. "Гала ще пее тази година, 13 лайва на сцената".

Разбира се, Рачков не пропусна да се изрази, включвайки типичното си остро чувство за хумор, като каза: "Вие доста неща не знаете за нея". И допълни, споменавайки партньора на Гала: "Стефан също не знае".

Дали наистина ще видим популярната водеща в шоуто за имитации, предстои да разберем съвсем скоро.

Новината бе обявена в репортаж от финала на риалити формата "Вече играеш... Стоичков", където Рачков коментира пред Елизабет Методиева отношенията си с футболната легенда. За Стоичков той говори с уважение и възхищение.

Участниците в сезон 14

Само преди няколко дни вече ви споделихме и за останалите потенциални участници в предстоящото издание на "Като две капки вода".

Макар че официалният списък още не е потвърден от NOVA, медиите и социалните мрежи вече прегряват от слухове. Според някои публикации в лайфстайл сайтове сред имената, които евентуално ще участват, фигурират попфилк певицата с ангелски глас Емилия, както и ексцентричният артист Иво Димчев.

Припомняме, че изненадите тази година ще бъдат още по-големи, като се очаква към журито да се присъедини голяма знаменитост.