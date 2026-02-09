Лейди Гага разтърси Супербоул с гореща салса и латино дует с Бед Бъни (ВИДЕО)

Оставката на Румен Радев:

Лейди Гага разтърси Супербоул с гореща салса и латино дует с Бед Бъни

Регетон звездата от Пуерто Рико Бед Бъни превърна шоуто си между полувремената на Супербоул 60 в празник на родния архипелаг и на цяла Латинска Америка, без да споменава Доналд Тръмп или неговата имиграционна политика, предадоха световните агенции. Очакваното шоу на Бед Бъни се състоя в паузата на финала на Американската футболна лига (NFL), на който "Сиатъл Сийхоукс" надделяха над "Ню Ингланд Пейтриътс" с резултат 29:13.

Феноменално шоу

Макар да представи пред публиката на стадион "Ливайс" своите ангажирани песни и културен свят, почти изцяло на испански език, Бед Бъни, истинското име на когото е Бенито Антонио Мартинес Окасио, избегна критиките и обвиненията.

Придружаван постоянно от група танцьори, изпълнителят, който наскоро сътвори история на наградите "Грами", се разхождаше из алеите на пуерториканско селище, изградено специално за случая.

Сред песните, които изпълни Бед Бъни пред публиката на стадиона и известни гости като актьорите Педро Паскал, Адам Сандлър, Джесика Алба и София Вергара, певицата Карол Джи, рапърката Карди Би, риалити звездата Ким Кардашиян, седемкратния шампион от Формула 1 Люис Хамилтън, Джъстин и Хейли Бийбър, рапърите Джей-Зи и Травис Скот, бяха Titi Me Pregunto, Nuevayol и Monaco.

Актьорът Крис Прат и легендарният рок музикант Джон Бон Джоуви представиха любимите си отбори, "Сиатъл Сийхоукс" и "Ню Ингланд Пейтриътс", когато те излязоха на терена.

Най-голямата изненада беше появата на Лейди Гага, която изпълни салса версия на хитовия си сингъл Die With A Smile, като за случая Бед Бъни замести дуетния й партньор Бруно Марс.

Към Бед Бъни се присъедини и друга звезда на музиката от Пуерто Рико - Рики Мартин, за изпълнение на песента Lo Que Le Paso a Hawaii.

Облечен в кремавобял костюм и маратонки в подходящ цвят, Бед Бъни не се отклони от обичайната си непринуденост и поднесе на публиката няколко шеги.

Пуерториканецът завърши 13-минутното си шоу, превръщайки патриотичната песен God Bless America (Бог да благослови Америка) - толкова скъпа на сърцата на много хора в САЩ, в лозунг в чест на целия континент, с шествие от латиноамерикански знамена.

Според присъствал на финала в Санта Клара пуерторикански фен на "Сиатъл Сийхоукс", политиката остава на заден план при подобен формат, като единственото, което има значение, е "енергията".

Отрано в кариерата си Бед Бъни заемаше политическа позиция. Впоследствие той засягаше различни теми като прекомерния туризъм, имиграцията, расизма и джентрификацията, включително и в най-новия си и ангажиран от всички албум Debi Tirar Mas Fotos.

Тридесет и една годишният ексцентричен артист редовно критикува, наред с други неща, твърдата линия на Доналд Тръмп по отношение на имиграцията, като кулминацията беше изявлението му преди седмица на церемонията по връчването на наградите "Грами".

Тогава той говори за изгонването на Американската имиграционна служба (ICE), която обаче не спомена по време на спектакъла си в паузата между полувремената на Супербоул.

След като в края на септември беше обявено, че Бед Бъни е поканен за хедлайнер на шоуто, някои хора осъдиха избора му, както и на групата "Грийн дей", също известни критици на президента Тръмп. Лансираната петиция с искане пуерториканецът да бъде заменен със 73-годишния кънтри певец Джордж Стрейт събра 130 000 подписа.

Източник: БТА

