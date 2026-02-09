Ето причината защо футболистът на ЦСКА е карал пиян

Преди часове стана ясно, че органите на реда са задържали футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор за шофиране в нетрезво състояние. Това се е случило в ранните часове днес, на 9 февруари. Бразилецът е минал на червен светофар и след това е направил леко ПТП с паркиран автомобил. Когато екипът, пристигнал на място, е тествал играча с дрегер, устройството е отчело 2.32 промила алкохол. Вече има информация и за причината Пастор да кара пил.

Майката на Дейвид Пастор е починала преди около седмица

Според колегите от „Gong“ защитникът наскоро е преживял тежка лична трагедия. Преди около седмица майката на бразилеца е починала, а на вчерашния 8 февруари тя е трябвало да празнува рождения си ден. От ЦСКА вече излязоха с позиция, с която осъди действията на Дейвид Пастор. „Червените“ обявиха, са взели мерки по случая и оказват съдействие на органите на реда.

Пастор е изиграл 17 мача за ЦСКА в Първа лига

Пастор пристигна в ЦСКА през юли 2025 г. от бразилския Феровиария срещу 800 000 евро. От тогава е изиграл 17 мача в Първа лига за „червените“, в които е дал 4 асистенции. Той е роден на 20 февруари 2000г. в Сао Пауло. Освен в родината си е играл и в Португалия. ЦСКА победи Арда Кърджали в първия си мач от пролетния дял в Първа лига с 3:1 и се намира на 5-то място с 34 точки от 20 мача – 9 победи, 7 равенства и 4 загуби.

