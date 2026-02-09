Да търсиш светлото в най-тъмното: Актрисата Валентина Каролева за тихото детство и травмите

Актрисата Валентина Каролева, която спечели сърцата на зрителите с ролята си във филма "Доза щастие", откровено разказа за личния си живот за тихото детство и травмите от зависимостта на майка ѝ, за загубите, страха и, за актьорската кариера и майчинството като начин да продължиш напред. В лично интервю пред Мариян Станков Мон Дьо, тя отвори вратата за най-емоционалната част от живота си. "Да търсиш светлото в най-тъмните места. Усмивката в най-тъжното. Много обичах да живея в приказки като малка. И станах и актриса, може би, заради това. Много обичах да си измислям някакви светове", споделя тя в студиото на NOVA.

Валентина Каролева разказва, че като дете е била много тиха и зряла за възрастта си: "Бях много тихо дете. Гледах да не правя проблеми. Наскоро с мен се свърза моя учителка от детската градина и ми каза: "ти беше най-тихото, най-спокойното дете". Разплаках се."

Още на 10 години тя започва да осъзнава зависимостта на майка си. "Около 10 започнах да разбирам, че това вече не е някакво лекарство… Започна да говори пред мен открито, че това, което прави, всъщност не е добре, че трябва да намери начин да го спре, че се бори", споделя тя. "Тя беше хероинов наркоман. Толкова ме беше страх."

Въпреки че тя казва "наркотиците винаги са били около мен", Валентина никога не е поела по този път. Най-тежко за нея било да научи за смъртта на майка си. "Мъжът ми ме прегърна и ми каза: "Майка ти си отиде", разказва тя, оставайки в шок и неспособна да приеме "че това е свят, в който нея я няма". Последният им разговор остава зловещо предчувствие: "Трябва да се молиш за мен… имам чувството, че Дяволът се опитва да ме разкара".

За любовта и професията

Валентина Каролева говори открито за любовта си с Александър – бащата на нейните деца. На въпроса кой кого е избрал, тя отговаря категорично: "Той си ме избра и си ме спечели". Ухажването и връзката им започнала "по най-класическия начин" – чрез разговори в социалните мрежи и общи приятели, докато постепенно осъзнали взаимното си привличане.

Актрисата говори и за професията си, на която е напълно отдадена: "За роля съм готова всичко да променя. Гола глава, всичко". "Аз така разбирам нашата професия. Аз си давам душата на тези хора", споделя тя.