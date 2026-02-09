Оставката на Румен Радев:

09 февруари 2026
ЦСКА остро осъди Пастор и взе мерки, след като бе хванат пиян зад волана

Ръководството на ЦСКА излезе с позиция след инцидента с Дейвид Пастор, който бе хванат да шофира под въздействието на алкохол. От стадион "Българска армия" остро осъдиха провинението на Пастор и отбелязаха, че вече са взели съответните мерки, с които да накажат футболиста. Освен това клубът оказва пълно съдийствие на органите на реда, след като Пастор бе арестуван.

Позицията на ЦСКА за инцидента с Дейвид Пастор

"Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него.

ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Дейвид Пастор

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор.

Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло."

