Бивш лидер на ЦСКА не видя повод за радост след победата над Септември: Мен лично ме е срам!

Една птичка пролет не прави. Така и една победа не може да заличи срамната ситуация, в която се намира ЦСКА от началото на сезона. "Армейците" стартираха тазгодишната си кампания в Първа лига с четири равенства и две загуби. Тези резултати им отредиха предпоследната позиция в класиране. Това сериозно разклати стола на старши треньора Душан Керкез. Според медиите в страната ръководството на клуба дори бе поставило ултиматум на босненския специалист.

ЦСКА стигна до първата си победа в осмия кръг

Пред дни се появи информация, че Керкез ще загуби поста си, ако ЦСКА не успее да победи Септември София в съботния им мач от осмия кръг на шампионата. Босненецът беше на минути от уволнението, но тогава съдбата му даде глътка свеж въздух. С две попадения в добавеното време на Петко Панайотов и Брахими, "червените" се спасиха от пореден срам и победиха с 3:1 "септемврийци". Така Керкез записа първата си победа като наставник на тима.

Бивш "червен" капитан не остана трогнат от успеха

Минути след края на двубоя между ЦСКА и Септември бившият капитан на "армейците" Борис Галчев коментира ситуацията в любимия си клуб. Халфът използва профила си в социалните мрежи, за да изрази емоциите си около победата: "Мен лично ме е срам. Кой разбрал, разбрал!", написа Галчев във Фейсбук профила си.

За разлика от него, Керкез беше окрилен от победата. След края на мача той застана пред медиите и обеща на "червените" фенове, че ЦСКА ще завърши сезона с трофей.