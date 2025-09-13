Алилуя! ЦСКА се пребори за първа победа с голове в продължението срещу Септември

Българският гранд ЦСКА най-после се пребори за първа победа през новия сезон в Първа лига. "Червените" надвиха Септември с 3:1 като домакин в среща от осмия кръг на българското първенство. Отборът на Душан Керкез се нуждаеше от попадения в продължението на мача, за да може да пречупи предвождания от Стамен Белчев тим на Септември. А в герои се превърнаха две резерви - Петко Панайотов и Мохамед Брахими.

Първа победа за Душан Керкез: ЦСКА едва надви Септември на Стамен Белчев

ЦСКА започна силно срещата, окрилен от феновете си по трибуните. Гол на Леандро Годой обаче бе отменен от ВАР заради засада. В 10-ата минута "червените" излязоха напред в резултата след нов фамозен гол от далечно разстояние. Този път Лумбард Делова изстреля невероятен снаряд от собствената си половина, с който прехвърли вратаря Янко Георгиев - попадение, наподобяващо това на Джеймс Ето'о срещу Славия.

В 28-ата минута и Септември стигна до гол, който бе отменен. Бертран Фурие се разписа, но ВАР отмени попадението заради нарушение. След час игра на терена се появиха Йоанис Питас и Илиан Илиев. Стамен Белчев също направи промени по състава си, които дадоха резултат. В 83-ата минута Бертран Фурие успя да вкара гол за Септември и да изравни за 1:1.

Керкез веднага извърши тройна смяна, която също повлия положително на отбора. На терена се появиха Иван Тасев, Петко Панайотов и Мохамед Брахими. В третата минута на добавеното време Панайотов успя да се разпише за 2:1, а четири минути по-късно попадение добави и Брахими, който имаше късмет да не бъде изгонен малко по-рано след много грубо нарушение.

Така ЦСКА взе първа победа през новия сезон - последният отбор от елита, който се добра до успех, след като по-рано през деня Спартак също взе победа.