19 декември 2025, 10:04 часа 209 прочитания 0 коментара
ЦСКА плаща крупна сума за новото си бразилско крило

ЦСКА ще плати крупна сума за новото си бразилско крило Лео Перейра. Както е известно, преди дни медиите в южноамериканската страна разкриха, че 25-годишният флангови футболист ще подсили „армейците“ като се очаква трансферът да бъде финализиран до дни и кариоката да бъде официално представен пред „червената“ общност. По този начин той ще стане второто ново попълнение на българския гранд, който наскоро се подсили с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

ЦСКА ще плати 800 000 евро за Лео Перейра 

Според бразилския спортен журналист Тиаго Менезес ръководството на настоящия клуб на Перейра – Регатас, е потвърдило трансфера му в ЦСКА. „Червените“ ще платят на южноамериканския клуб 800 000 евро за офанзивния играч. От тази сума половината ще влезе в касата на Регатас, а останалата част ще отиде при Атлетико Гоянензе, които държат 50 процента от правата на футболиста. Очаква се Лео Перейра да подпише договор за срок от 3,5 години с ЦСКА.

Крилото е собственост на Регатас, но играе под наем в Спорт Ресифе 

Лео Перейра е собственост на Регатас, но от лятото играе под наем в състава на Спорт Ресифе. До момента бразилското крило е записал общо 16 двубоя за тима във всички турнири. В тях той се е отчел с три попадения и една асистенция. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на 25-годишния флангови футболисти е 1,5 милиона евро.

