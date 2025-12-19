Майкъла: Валтер Папазки е висок клас бизнесмен и голям предприемач, богатство е да имаш такъв човек

Трикратният шампион на България с ЦСКА Георги Илиев се изказа много ласкаво за собственика на „армейците“ Валтер Папазки. Бившият защитник бе категоричен, че босът на „червените“ е висок клас бизнесмен и голям предприемач, като допълни, че за българския гранд е богатство да има такъв човек зад гърба си. Майкъла, както всички наричат Илиев, говори пред колегите от „Тема спорт“, за да коментира смяната на собствеността в ЦСКА и прехвърлянето на акциите на фондация, чийто председател е именно Валтер Папазки.

След съобщението за прехвърлянето на акциите на ЦСКА на фондация „ЦСКА – Червени сърца“ Валтер Папазки най-накрая официално се заяви като собственик на „армейците“. Майкъла обаче бе категоричен, че бизнесменът няма да излезе с коментар по темата. Георги Илиев допълни, че собственикът на „червените“ не е запалянко като всички други свои колеги и няма да участва в трансфери, тренировки и избор на треньори.

„За ЦСКА е много голяма чест, че този човек дойде при нас“

„За мен това е нещо, което отдавна се знае. Това е лицето. Папазки ще продължи да има свои доверени хора, които ще се занимават с делата на клуба. Човекът си има успешен бизнес, живее си в Дубай. За ЦСКА е много голяма чест, че този човек дойде при нас. Досега няма нито един коментар от негова страна и няма и да има, защото това е висок клас бизнесмен и голям предприемач. Не е запалянко като всички други собственици, които участват в трансфери, тренировки, избор на треньори – не. Това няма да чуете от него. Ние случихме да имаме най-високия клас собственик. Това е най-доброто нещо за ЦСКА“.

„Собствениците трябва да се уважават, защото в тези времена е много трудно. Богатство е да имаш такъв човек, който веднага влиза в клуба и започва да ти строи три бази – стадиона, Панчарево и школата, без да коментира. Професионализмът в ЦСКА е на страхотно ниво. В момента, в който имаме дом, ще станем и шампиони. Затова всички трябва да подкрепяме това управление, което в момента започва да се доказва. Пъзелът се намества. Всички в клуба ще носят отговорност, а не да се харчат както досега едни 20 милиона лева на собственика и после да се каже: този не става“, заяви Георги Илиев.

