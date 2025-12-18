Пореден нов не влиза в сметките на Христо Янев, „армейците“ търсят къде да го пратят под наем

Поредно ново попълнение на ЦСКА не влиза в сметките на треньора на тима Христо Янев за пролетния дял от шампионата. Става въпрос за 20-годишния младежки национал на Албания – Кевин Додай. Младокът пристигна при „армейците“ през лятото от отбора на Влазиня. Българският гранд брои 450 000 евро за правата му, но до момент той не оправдава очакванията като има на сметката си 8 двубоя, в които е записал едва 230 игрови минути. Крилото също така не може да се похвали с отбелязан гол или направена асистенция.

Кевин Додай не попада в плановете на Христо Янев

Поради тази причина ръководството на ЦСКА възнамерява да го прати в друг отбор под наем. Това съобщи албанският спортен журналист Илириан Фоти, цитиран от колегите от „Мач Телеграф“. Все още обаче няма яснота къде точно Кевин Додай ще продължи кариерата си. На този етап изглежда, че вариантите са два – друг отбор в България или тим от родната му Албания.

Крилото ще освободи място за чужденец извън ЕС

Пускането под наем на Додай е провокирано и от факта, че в ЦСКА вече имат осем футболисти извън Европейския съюз. Последният такъв е новото попълнение Алехандро Пиедраита. Затова и шефовете на „армейците“ искат да освободят квота за чужденци извън ЕС. Очаква се съвсем скоро в тима да пристигне още един такъв играч – бразилско крило от местната Серия А.

ОЩЕ: Раздялата е близо: Зачеркнат от Христо Янев си търси нов отбор