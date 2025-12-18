Емблематичен играч за Арда Кърджали напусна клуба

Превърналият се в емблема за Арда Кърджали - Иван Тилев, вече не е част от клуба, съобщиха официално от тима от Първа лига на България. До решението се стигна след среща с ръководството на клуба, на която двете страни се съгласиха договорът на футболиста да бъде прекратен по взаимно съгласие, като по този начин се слага на най-дългогодишната кариера на футболист на "Арена Арда".

Арда Кърджали се раздели с Иван Тилев след 5 години и 184 мача за клуба

Иван Тилев е играчът с най-дълъг престой в Арда, като бе привлечен през 2020 година, а оттогава насам изигра цели 184 мача. Той се отчете с 15 гола в двубоите с фланелката на Арда, като остави името си в историята на клуба с изключителния си престой.

"Ръководството на ПФК Арда благодари на Иван Тилев за всичко, което е направил за клуба и му пожелава успех в кариерата", написаха от Арда Кърджали, които през пролетта ще опитат да си прокарат път към евротурнирите, като най-лесно това може да се случи през Купата на България, където изтеглиха отличен жребий.

Иначе в класирането на полусезона Арда заема 10-о място с 24 точки - на девет пункта от топ 4, като изоставането се натрупа основно заради евроучастието на тима в началото на кампанията.