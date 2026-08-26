Падна един от най-впечатляващите рекорди в историята на европейския волейбол

Петият състезателен ден от Европейското първенство по волейбол за жени предложи историческо индивидуално постижение, впечатляващ обрат и още яснота относно участниците в елиминационната фаза. Националният отбор на България продължава участието си и се доближи до 1/8-финалите, след като записа втората си победа в групите. Междувременно една от големите звезди на турнира постави нов рекорд на шампионатите с невероятните 52 точки при победата на Швеция над Хърватия, докато Гърция, Чехия, Белгия и Нидерландия си осигуриха участие в следващия етап.

Шведка подобри впечтляващ рекорд на ЕвроВолей 2026

Голямата новина на вечерта дойде от Гьотеборг. Швеция, водена от бившия селекционер на българския национален отбор Лоренцо Мичели, изоставаше с 0:2 срещу Хърватия, но осъществи впечатляващ обрат за успеха си с 3:2 (16:25, 22:25, 25:19, 25:16, 23:21). Пред 3 871 зрители домакините оцеляха в изключително драматичен тайбрек, който завърши с резултат 23:21. Една от състезателките на Швеция попадна под светлините на прожекторите.

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🇸🇪 ISABELLE HAAK WITH A CAREER-BEST 52 POINTS IN THE CRAZIEST REVERSE SWEEP AGAINST 🇭🇷 CROATIA! 😭😭😭



CAREER-HIGH AND EUROPEAN CHAMPIONSHIP RECORD 🤯 pic.twitter.com/YHzaNFFiMO — Torey Canino-Celis 🏔️ (@tj_canino) August 25, 2026

Изабел Хаак бе над всички. Шведската диагоналка завърши с феноменалните 52 точки, като подобри собствения си рекорд за най-много точки, отбелязани в един мач от европейско първенство по волейбол. Предишният рекорд на Хаак беше 42 пункта от 2021 година. Само в тайбрека тя отбеляза 14 точки и завърши мача с 57% ефективност в атака. От другата страна Саманта Фабрис също изигра впечатляващ мач с 33 точки.

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