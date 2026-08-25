Веласкес предупреди Левски: "Ако излезем със страх, 100% ще загубим"

Левски е на 90 минути от влизане в основната фаза на Шампионска лига, а Хулио Веласкес знае отлично какво ще е необходимо на неговия отбор, за да стигне до нея. Испанският треньор постави характера и смелостта като ключови фактори преди реванша с АЕК в Атина, след като първият мач в София завърши 0:0.

Левски трябва да играе брилянтно, а АЕК да няма ден

"Сините" гостуват на АЕК в сряда, 26 август, от 22:00 часа на "АЕК Арена", като победителят ще се класира за основната фаза на най-силния европейски клубен турнир. Залогът е огромен, а срещата вече е определяна като най-скъпата в историята на българския футбол заради финансовите измерения на евентуално участие в турнира.

Веласкес не скри респекта си към гръцкия шампион и неговите индивидуални качества, но категорично отхвърли идеята Левски да пътува до Атина само за да се брани. "Излизаме с ясната идея да наложим нашия стил и да продължим напред. Логично е да подходим реалистично. На този стадион се играе трудно, срещу много сериозен противник. Трябва да се представим изключително добре, брилянтно, бих казал, а и те да нямат ден", заяви треньорът.

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Именно следващото му послание обаче очерта най-ясно психологическата битка, която очаква Левски. "Ако утре излезем със страх, 100% ще загубим мача. За да спечелим, трябва да го покажем на терена с характер и смелост. Да покажем себе си."

Испанецът подчерта, че атмосферата на "АЕК Арена" не трябва да се превръща във фактор за неговите футболисти. Според него след първия съдийски сигнал няма значение дали срещу теб стоят 500 или 50 000 души. "Трябва да можеш да се изключиш и да се концентрираш върху това, което става на терена", обясни Веласкес.

Треньорът разкри и че Левски ще направи определени корекции спрямо първия двубой. Той е анализирал както срещата в София, така и последния мач на АЕК срещу Ираклис, но предупреди, че един отделен двубой не може да бъде достатъчен за цялостна оценка на противника.

"Ще променим някои неща. Ще видите утре как ще играем", загадъчно заяви наставникът. Веласкес коментира и евентуалните дузпи, които могат да се окажат решаващи при равенство след 120 минути. Испанецът не смята, че изпълненията на тренировките са надежден ориентир за това кой трябва да застане зад топката в официален мач. "На мен лично не ми говори нищо кой как бие дузпи на тренировка – даже може да ме обърка", каза той.

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