"Гигантска стъпка към траен мир и сигурност": Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас"

"Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това е гигантска стъпка към траен мир и сигурност", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление, каза още Тръмп. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Това споразумение е решаваща стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, което ще работи в тясно сътрудничество със Съвета за мир, за да помогне на палестинския народ. В същото време Израел ще получи сигурността, която заслужава, като Газа вече няма да се използва като база за терористични атаки.

Това е важен етап в изпълнението на 20-точковия план на Тръмп. Споразумението ще бъде изпълнено във внимателно структурирани етапи. С приключването на разоръжаването израелските сили ще се оттеглят, а Международните сили за стабилизация ще работят съвместно с новите палестински полицейски сили, за да поемат отговорността за осигуряването на безопасност в Газа за нейните жители и съседи.

Преди една година имаше бушуваща война, хуманитарна криза и заложници, държани в брутален плен. Постигнахме исторически напредък, но все още има много работа за вършене. Искам да благодаря на посредниците – Египет, Катар и Турция – за важните им усилия, и особено на моя изключителен екип, чиято неуморна работа направи възможен този исторически пробив. Няма да бъде позволено заплахата, която възникна от Газа на 7 октомври, да се възстанови! Съгласно това споразумение Газа най-накрая ще премине в ръцете на ново палестинско правителство, което служи на своя народ.

Поздравления на всички за това невероятно развитие, за което всички казваха, че никога няма да се случи", написа Доналд Тръмп.

Одобрението на Израел

Припомняме, че в неделя израелският кабинет одобри принципното влизане на Международните стабилизационни сили (ISF) в Ивицата Газа. Мисията е част от плана от 20 точки на американския президент Доналд Тръмп. Целта е през следващите няколко месеца да започне пилотен проект в района на Рафах. Първият етап ще включва инфраструктурни дейности и изграждането на временни жилища за десетки хиляди палестинци. Всички, които ще бъдат допуснати в района, ще преминават през строг контрол за сигурност.

Израел настоява, че армията му ще продължи да контролира т.нар. Жълта линия и няма да има никакво изтегляне, докато „Хамас“ не бъде напълно разоръжен, а Ивицата Газа – изцяло демилитаризирана. Международните стабилизационни сили ще действат в координация с израелската армия в райони отвъд Жълтата линия, които не са под израелски военен контрол. Влизането на конкретни части ще изисква изрично одобрение от премиера, министъра на отбраната и външния министър на Израел.

Първоначално се очаква да бъдат разположени няколкостотин военнослужещи. Мароко се очаква в крайна сметка да предостави около 500 войници, а марокански военнослужещи вече са извършили обиколка в Ивицата Газа. В силите ще участват още военни от Казахстан, Косово и други държави.

ISF ще участва и в обучението на палестински сили за сигурност, които ще получат само необходимото оборудване за поддържане на обществения ред. Обучението се очаква да започне скоро.

Миналата седмица директорът на Съвета за мир Никола́й Младенов и специалният пратеник на Тръмп Арие Лайтстоун са се срещнали с израелския премиер Бенямин Нетаняху и висши израелски представители. Те са ги информирали за напредъка на преговорите в Кайро и за следващите стъпки по плана за възстановяване.