Ботев Пловдив представи юноша на Реал Мадрид

16 януари 2026, 17:09 часа 320 прочитания 0 коментара

Ботев Пловдив представи официално четвъртото си ново попълнение по време на зимната пауза. „Канарчетата“ обявиха привличането на юношата на испанския гранд Реал Мадрид Карлос Алгара. 25-годишният полузащитник акостира на „Колежа“ от друг отбор от родната Първа лига – Берое. Халфът дори проведе първата си тренировка с тима на Димитър Димитров – Херо, като стана ясно, че ще носи номер 14 при „жълто-черните“ от Пловдив.

Карлос Алгара акостира на „Колежа“ с трансфер от Берое

„Ботев Пловдив осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция. „Канарчетата“ подписаха трансферно споразумение с Берое за правата на Карлос Алгара. 25-годишният полузащитник парафира дългосрочен договор с „жълто-черните“, а в днешния ден направи първа тренировка с новите си съотборници. Карлос ще играе с номер 14 в най-стария български футболен клуб“.

„Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като преминава през дългогодишно обучение в школата на испанския гранд. След това е част от отборите на Кадис и Логронес, а през зимата на 2024 година е трансфериран в Берое. С екипа на „заралии“ халфът изиграва общо 55 мача. В утрешния ден Алгара ще отпътува с Ботев за подготвителния лагер в Анталия, заедно с другите нови попълнения Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се Алекса Мараш“, се казва в официалното съобщение на Ботев Пловдив.

Бойко Димитров
