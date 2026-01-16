Ботев Пловдив представи юноша на Реал Мадрид

Ботев Пловдив представи официално четвъртото си ново попълнение по време на зимната пауза. „Канарчетата“ обявиха привличането на юношата на испанския гранд Реал Мадрид Карлос Алгара. 25-годишният полузащитник акостира на „Колежа“ от друг отбор от родната Първа лига – Берое. Халфът дори проведе първата си тренировка с тима на Димитър Димитров – Херо, като стана ясно, че ще носи номер 14 при „жълто-черните“ от Пловдив.

Карлос Алгара акостира на „Колежа“ с трансфер от Берое

🟡⚫️ Ботев Пловдив осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция. „Канарчетата“ подписаха трансферно споразумение с... Posted by Botev Plovdiv on Friday, January 16, 2026

„Ботев Пловдив осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция. „Канарчетата“ подписаха трансферно споразумение с Берое за правата на Карлос Алгара. 25-годишният полузащитник парафира дългосрочен договор с „жълто-черните“, а в днешния ден направи първа тренировка с новите си съотборници. Карлос ще играе с номер 14 в най-стария български футболен клуб“.

„Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като преминава през дългогодишно обучение в школата на испанския гранд. След това е част от отборите на Кадис и Логронес, а през зимата на 2024 година е трансфериран в Берое. С екипа на „заралии“ халфът изиграва общо 55 мача. В утрешния ден Алгара ще отпътува с Ботев за подготвителния лагер в Анталия, заедно с другите нови попълнения Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се Алекса Мараш“, се казва в официалното съобщение на Ботев Пловдив.

