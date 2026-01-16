Лайфстайл:

Легенда на Ботев Пловдив: Поведението на Око-Флекс е некоректно, нямаше нужда от подигравателните видеа на Левски

16 януари 2026, 13:39 часа 301 прочитания 0 коментара

Една от големите легенди на Ботев Пловдив Марин Бакалов коментира разразилия се скандал между „канарчетата“ и Левски за крилото Армстронг Око-Флекс. Както е известно, фланговият футболист премина на „Герена“, след като „сините“ активираха откупната му клауза, но ръководството на „жълто-черните“ не е съгласно с трансфера и дори заплаши да си търси правата във ФИФА, тъй като столичани са влезли неправомерно в контакт с бащата на играча.

Марин Бакалов говори пред колегите от „Гонг“ като сподели, че поведението на Око-Флекс е некоректно, тъй като Ботев не е бил запознат с предстоящия му трансфер в Левски. Той също така скочи на „сините“ като заяви, че не е имало нужда столичани да пускат всички подигравателни видеа свързани с привличането на крилото.

„В днешно време е трудно да бъдеш добър футболист и коректен човек“

„Това негово поведение е некоректно. Ботев му подаде ръка, когато сигурно никой не го е искал, но подобни трансфери вече не са единичен случай. За мен беше редно и клубът да бъде запознат с предстоящия трансфер в Левски. В днешно време явно е трудно да бъдеш и добър футболист, и коректен човек. Да, Око-Флекс е добър футболист. Ще липсва на треньора Димитър Димитров, но в никакъв случай не е незаменим. Той е получил офертата от Левски, видял е, че са лидери в класирането и е решил да отиде там по некоректен начин“.

Марин Бакалов

„На „Колежа“ няма да го приемат по най-добрия начин. Но, вижте, все пак той не е оставил някаква трайна следа в Ботев, игра едва няколко месеца в отбора. Имаше някои неща, от които нямаше нужда. Например всички тези подигравателни видеа от Левски. Подобни неща нямат място във футбола, тук всичко трябва да се решава на терена“.

„Оптимист съм, защото в лицето на Димитър Димитров имаме сериозен треньор. Сега се прави селекция, която се надявам да бъде успешна. В Пловдив винаги сме искали да имаме отбор, който играе красиво, а отделно от това винаги да побеждава лидерите в класирането“, сподели Марин Бакалов.

Бойко Димитров Отговорен редактор
