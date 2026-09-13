Тръмп: Очаквам войната с Иран да приключи след междинните избори в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви днес по време на посещение в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи тази година, вероятно непосредствено след междинните избори в САЩ през ноември, което би довело до спад на цените на петрола, предаде Ройтерс. Точните думи на Тръмп са, че след като спре войната, цената на бензина (в САЩ) "щяла да потъне като камък". И че САЩ процъфтявали, а Тръмп "трябвало да го направи" (да нападне Иран), за да няма Техеран ядрено оръжие:

Trump:



Iran will end right after, maybe before, the midterms. Gasoline is gonna drop like a rock. pic.twitter.com/ON0VdeZLrC — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

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Подобно мнение той изрази и преди няколко дни. „Ще ви кажа следното: Иран толкова силно иска да сключи сделка. Постоянно се обаждат. Искат да сключат сделка. Но трябва да сключат правилната сделка. Няма да сключа сделка, която не е добра“, каза той.

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