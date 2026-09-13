Не са парите или удоволствието: Учени твърдят, че са открили истинския ключ към щастието

"Чудесно е да си влюбен и да ядеш шоколадов сладолед", казва когнитивният учен Лори Сантос, която изучава науката за благополучието в Йейлския университет. "Но в крайна сметка истинското щастие вероятно произтича от това, което правим заедно с другите, и от изграждането на по-пълноценен живот." Източникът на "добрия живот" е бил в центъра на философското мислене в продължение на поне 2300 години. Гръцкият философ Епикур е размишлявал върху това и е посочил три основни компонента, сред които е и приятелството.

През последните сто години дисциплините психология, генетика и невробиология са разглеждали темата през собствената си призма. Сега ново проучване сочи, че има един-единствен важен елемент на щастието: свободата. Или, по-конкретно, дали усещаме, че действително сме господари на собствения си живот. Проучването, публикувано в списанието "The Journal of Positive Psychology", е дело на психолозите Джейсън У. Пейн и Улрих Шимак от Университета в Торонто, които искат да разгледат по-отблизо идеите, стоящи зад това, което прави живота добър, пише "Science Alert".

Какво прави живота ни по-добър

Снимка: Envato

Едната страна, известна като хедонистичната гледна точка, твърди, че благополучието се състои основно в удоволствието и избягването на неприятни преживявания. Другата, често наричана еудемонична гледна точка, твърди, че добрият живот включва неща, които могат да имат значение, дори когато не ни карат непременно да се чувстваме добре в момента.

Помислете за грижите за болен член на семейството. Това може да бъде изтощително, стресиращо и изключително неприятно, но повечето хора не биха стигнали до заключението, че преживяването няма стойност само защото не ги прави по-щастливи в краткосрочен план.

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Изследователите проявяват особен интерес към три психологически нужди, идентифицирани от теорията за самоопределянето: свързаност, или наличието на значими взаимоотношения; компетентност, или чувството, че сме способни и ефективни; и автономия, което означава, че нашите действия се възприемат като доброволно избрани, а не като наложени ни насила. Учените искат да разберат дали тези фактори влияят върху възприятията на хората за собствения им живот, независимо от емоционалното им състояние, свързано просто с това "да се чувстват добре в момента".

За да разберат това, през 2022 г. се провежда проучване сред над 1200 възрастни на възраст от 18 до 80 години в Канада и Обединеното кралство. Участниците в проучването отговарят на въпроси относно удовлетвореността си от живота, положителните и отрицателните си чувства, личността си и удовлетворяването на трите си психологически нужди.

И трите психологически нужди са свързани до известна степен с удовлетвореността от живота, но принадлежността и компетентността са важни най-вече с това, че караха хората да се чувстват добре, , пише "Science Alert".

Автономността бе различна

Снимка: Envato

Хората, които се чувстват по-автономни, имат тенденция да отчитат по-голяма удовлетвореност от живота, дори и след като изследователите отчитат колко положителни или отрицателни са били чувствата им по отношение на други аспекти от живота им. "Дори и след като се отчете колко добре или зле се чувстваха хората, онези, които се чувстваха по-автономни, бяха по-удовлетворени от живота си", казва Пейн. "Автономността беше единствената психологическа нужда, която изглежда допринася с нещо, което само чувствата не могат да обяснят."

Идеята е, че явно не си задаваме само въпроса: "Как се чувствам?". Изглежда, че си задаваме и въпроса: "Това ли е моят живот?". Тази разлика би могла да обясни защо понякога хората правят избори, които не осигуряват максимално незабавно удоволствие.

Може да приемем изискваща работа, защото тя ни дава независимост в сравнение с по-лека работа, или да се преместим на непознато място, защото искаме да взимаме собствени решения, далеч от съществуващите взаимоотношения и миналото.

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Тези избори може и да не пораждат постоянен поток от положителни емоции. Но все пак могат да допринесат за усещането, че животът ни върви добре – просто защото ние сме ги избрали. Изследователите не твърдят, че удоволствието няма значение. Всъщност положителните и отрицателните емоции обясняват значителна част от преценките на хората за удовлетворението от живота.

Резултатите им по-скоро сочат, че нито чисто хедонистичният, нито чисто евдемоничният подход разкрива цялата картина. Хората изглежда се опират и на двете гледни точки, когато оценяват живота си.

Изследователите признават и едно ограничение на проучването: участниците им са били от западни, англоговорящи популации, което означава, че резултатите трябва да бъдат проверени в групи с по-голямо културно разнообразие.

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Други проучвания също са разглеждали влиянието на възрастта.

И тук може да има по-широк урок за всеки, който се опитва да направи другите хора по-щастливи. "Програмите и интервенциите, предназначени да подобрят благосъстоянието, може и да успеят да подобрят настроението, но ако ограничават избора на хората, в крайна сметка могат да имат обратен ефект и да накарат хората да оценяват живота си като по-лош като цяло", казва Пейн.

Защото понякога това, което прави живота удовлетворяващ, не е, че някой е направил "правилния" избор за теб. А че ти самият си направил този избор.

Проучването е публикувано в списанието "The Journal of Positive Psychology".