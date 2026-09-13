Най-застрашените тигри в света създадоха семейство в наша съседка

Най-застрашените тигри в света създадоха семейство в Гърция, предлагайки надежда за хищник, който бързо изчезва от дивата природа, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на Associated Press. Става въпрос за суматранският тигър, класифициран като критично застрашен от Организацията на обединените нации и природозащитните групи и който се среща само на индонезийския остров Суматра, който е малко по-голям от Швеция. Смята се, че в дивата природа са останали едва 400 екземпляра, главно поради агресивното изсичане на горите.

„Суматранският тигър е един от най-застрашените видове тигри в света и сред котките като цяло“, каза Теодорос Бабилис, главен гледач на котки и маймуни в зоологическия парк Атика.

Зоологическите градини в Европа и другаде поддържат безопасна популация, каза той, „така че в бъдеще да може да има потенциално повторно въвеждане на този вид в дивата природа“.

Суматранският тигър е най-малкият вид тигър в света, но мъжките все пак могат да достигнат дължина до 2,55 метра и тегло до 140 килограма.

Умели плувци и катерачи, те използват тъмните си ивици – уникални за всяко животно, като пръстов отпечатък – за да се крият в гъстата гора, докато ловуват елени, диви прасета и по-дребни бозайници.

Три тигърчета в Гърция

Три двумесечни суматрански тигърчета, които получиха идентификационни микрочипове и първите си ваксинации във вторник в зоологическа градина близо до Атина, като част от глобални усилия за изграждане на резервна популация.

Малките са родени в началото на юли от майка им Тоба и баща им Аргос, който оттогава е починал от рак. Очаква се оцелелите малки да вземат имена от герои от „Одисеята“ на Омир, съобщиха служителите на зоопарка.

Две мъжки и едно женско, малките бяха неспокойни по време на ваксинацията във вторник. Ветеринарният персонал се нуждаеше от помощ, за да завърши процедурата, превозвайки животните напред-назад в превозвачи на електрически колички.

Грижата за животните е трудна работа, каза д-р Арсеной Псарудаки, ветеринарен лекар в зоопарка и специалист по дивата природа. „Тигрите не обичат да бъдат докосвани. Те са много диви“, каза тя, обяснявайки, че персоналът трябва да работи бързо, за да ограничи стреса.

Малките получили микрочипове, регистрирани в споделена база данни, плюс ваксина, подобна на тази, която обикновено се дава на котки, която предпазва от три заболявания.

За Псарудаки работата е възнаграждаваща и защото предлага „известна надежда за опазването на тези наистина редки котки“.

Тя добави: „Много е смиряващо да мога да работя с най-редкия вид тигри в света.“ ОЩЕ: За пръв път в историята на зоопарка в Стара Загора: Роди се бебе бенгалски тигър от застрашен вид (СНИМКИ)