Войната в Украйна:

“Неизвестен“ снаряд удари кораб в Ормузкия проток

13 септември 2026, 8:49 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
“Неизвестен“ снаряд удари кораб в Ормузкия проток

Кораб е бил поразен от “неизвестен снаряд“ при преминаване през Ормузкия проток, съобщи тази сутрин британската служба за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от ДПА и БТА. Засега няма информация за състоянието на екипажа, евентуалните щети и последиците за околната среда, посочи службата. За разлика от повечето предишни инциденти сега службата не уточни мястото, където е бил поразен корабът. Не е ясно дали това е станало край бреговете на Оман или по-близо до Иран. Засега не е известно и кой носи отговорност. Още: Иран отваря ключовия Ормузки проток, но при едно условие

Иран продължава значително да затруднява корабоплаването през протока със заплахи и атаки срещу кораби, отбелязва ДПА. Ормузкият проток е ключов маршрут за износа на петрол, втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив, а нарушенията на корабоплаването имат последици за световната икономика. Протокът се превърна в едно от основните огнища на напрежение във войната между САЩ и Иран. Преди конфликта той беше отворен за корабоплаване, припомня агенцията. Още: Цените на горивата: Има за какво да се тревожим (ВИДЕО)

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кораб хути Ормузки проток война Иран
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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