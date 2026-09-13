Лош терен и липса на късмет: Веласкес оправда Левски и постави шампионата над Лига Европа

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обясни загубените точки срещу Ботев Враца с лошия терен и с липсата на късмет. Той погледна философски на събитията, като отбеляза нещо важно - "сините" трябва да останат реалисти и да се фокусират основно върху вътрешния шампионат, който е основната цел пред отбора. Испанецът намекна, че мачовете в Лига Европа няма да бъдат водещ приоритет, като в тях "сините" просто трябва да се наслаждават, защото там съперниците са изключително сериозни.

Веласкес обясни загубените точки във Враца

"На този стадион, с този терен, не че търсим оправдания... но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе на този стадион. Трябваше ни малко късмет в завършващата фаза, трябваха ни повече центрирания, повече удари. Създадохме достатъчно шансове, за да отбележим гол. Играчите дадоха всичко от себе си, бяха на 100%, не мога да кажа нищо", започна Веласкес.

"Искахме победата, но знаем, че ще има мачове на такива стадиони. Трябва да можем да се адаптираме. Отборът се опита да го направи, да спечели двубоя, но не намерихме последния пас или удар, за да отбележим. Сега трябва да се възстановим добре и да погледнем към следващия двубой.

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Имаме много мачове в този период. Трябва да си припомним, че да спечелим толкова мачове в Шампионска лига и в шампионата... за мен е нещо страхотно. Начинът, по който се представят играчите, това е футбол. В някои дни е невъзможно да спечелим. Най-важното е да продължим с позитивната нагласа и да погледнем към следващата стъпка.

Сангаре дава позитивни знаци, но все още не е напълно готов

Все още не знам каква е ситуацията с Мубарик. Нормално е да има контузии при толкова много мачове. Може би в следващия месец ще бъдем по-подготвени. Сангаре? Той все още трябва да натрупа подготовка и минути в мачове, но за нас е добре, че той се завърна. И на тренировката преди двубоя му казах, че ми дава позитивни знаци. Нуждаем се от играчи, които да се представят добре.

За Веласкес най-важното е шампионатът

Залцбург и Лига Европа? Трябва да бъдем реалисти. За мен най-важното е шампионатът. Страхотно е, че се класирахме за основната фаза, но трябва да се насладим на процеса и на всички тези мачове в Лига Европа. Анализираме Залцбург, Марсилия, Милан, но трябва да бъдем интелигентни и наясно със себе си и с реалността. Трябва да го правим стъпка по стъпка. След 16 години пауза участваме в основна фаза на Лига Европа. Сега е важно всички около клуба да намерим начин да се насладим", завърши Веласкес.

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