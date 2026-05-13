Част от феновете на Левски върнаха плаката срещу Сираков и нарекаха легендата "зло"

Миноритарният акционер в Левски - "Левски на левскарите", излезе с публикация срещу мажоритарния собственик Наско Сираков. Сдружението, което държи малко под 10% от акците на кулба, обяви легендата на "сините" за зло. Вероятно тази част от феновете на столичния клуб върнаха транспаранта с надпис “Сираков - вън!”, който се появи в сектора за гости на “Хювефарма арена”, където “сините” излязоха срещу Лудогорец в двубой от 34-тия кръг на Първа лига.

"Борбата за Левски, Истината и Свободата продължава!"

"На вниманието на Левскарската общност (и не само на нея). Няколко дни след дългоочаквания триумф на "Левски" и награждаването за 27-ата шампионска титла на България, която отпразнувахме всички заедно по един грандиозен и незабравим начин, сме длъжни да ви информираме, че: "Борбата за Левски, Истината и Свободата продължава!"

Тази битка не е приключила и ще продължи до окончателната ни победа! Знамето, символ на нашата непримиримост към неправдата, отново е на своето място. Защото на това знаме е изписано името на Злото, Лъжата и Подмяната в "Левски"!Само ЛЕВСКИ!", пише в поста на сдружението, който е публикуван на страницата му във "Фейсбук".

Припомняме, че плакатът "Сираков Вън" виси на домакинските срещи на Левски от началото на сезона, но бе махнат при мача срещу Лудогорец на "Герена" преди дни, когато "сините" празнуваха шампионската титла.

