Александър Александров: “Загубихме 2 точки, пропуските натежават“

13 май 2026, 20:16 часа 133 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след като неговият отбор допусна изравняване в дербито срещу ЦСКА от 34-тия кръг на Първа лига. Отборът от Бистрица поведе с гол от дузпа, дело на Мамаду Диало, но след това резултатът беше изравнен. Според Александров неговите футболисти са играли по-добре и отборът по-скоро е загубил 2 точки, отколкото да е спечелил 1. Той добави, че многото пропуски в последните мачове на “червените“ имат своята тежест.

Александър Александров: “Загубихме две точки“

Ето какво каза Александър Александров: “Изиграхме много добър мач. Загубихме две точки, не спечелихме една. В последните 15 минути имахме четири стопроцентови ситуации, които сме длъжни да вкараме. С толкова пропуски за два поредни мача, просто накрая натежава. Ние създаваме и срещу Левски, и срещу съперника днес, имахме по добрите ситуации. В дадени моменти даваме инициативата, което е нормално, но чистите положения са наши.

ЦСКА - ЦСКА 1948

“След три дни имаме нов мач“

В 90-ата минута пропуснахме два златни шанса. Днес повече се вложихме, искахме повече победата, поздравявам момчетата. След три дни имаме нов мач, който също е важен. В битката за медалите сме“. След края на двубоя ЦСКА, ЦСКА 1948 и Лудогорец са с равен брой точки. Но “орлите“ са с мач по-малко. Той ще се изиграе днес, на 13 май, от 20:15 ч., а съперникът е Левски.

ЦСКА Александър Александров ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Николай Илиев
