"Хареса ли ти мачът, Венци?": Привържениците на Славия изригнаха след поражението от Добруджа

Напрежението в "Овча купел" продължава да расте, след като конфликтът между ръководството на Славия и организираните привърженици ескалира рязко през последните дни. Всичко започна по-рано тези дни, когато президентът Венцеслав Стефанов отправи сериозни обвинения, твърдейки, че на деца е плащано, за да скандират срещу него. Той дори заплаши със затваряне на стадиона за фенове. В отговор "белите" привърженици засилиха натиска си, провокирани и от поредното слабо представяне на терена.

Загубата от Добруджа се превърна в поредна причина за остри критики от страна на феновете на Славия

Повод за новата вълна от недоволство стана поражението от Добруджа в групата на изпадащите, белязано от куриозна дузпа още в началните секунди. Sportal съобщи за позицията на привържениците:

"Хареса ли ти мачът, Венци?

След поредното фиаско на ст."Алексанндър Шаламанов" в мача срещу "Добруджа" сме длъжни да поздравим за некадърността ръководството и треньорския щаб за забележителния рекорд по българските терени - най-бързо извършената дузпа в историята на българския футбол едва в 6тата секунда. Браво! Само две секунди под абсолютното постижение в цялата футболна история!

Още: Славия попари надеждите на ЦСКА и Лудогорец за Балов, Венци Стефанов иска милиони за 19-годишното крило

Ще последват кратки и риторични въпроси :

Защо беше толкова важно Славия за пореден път да играе в групата на изпадащите?

Как всички застрашени от изпадане отбори си взеха лесно 3-те точки срещу Славия?

Харесва ли Ви гледката когато мачът се предава по телевизията и се виждат картини като - тракторчета, насипи с пясък, счупени футболни врати, железа и разбира се чугунените седалки от построяването на стадиона?

А какво ще кажете за общо 68те души, посетили "двубоя"?

Как тези бленувани млади футболисти и юноши на Славия се мотивират и развиват от такива подобия на мачове в изпадащата група за поредна година - без цели и хъс?

Завършваме и с поздрав за анти-президента за безсилното и клоунско изказване: "Едно дете дойде при мен и си призна,че са му дали 20 евро да вика против мен". Какви поредни глупости и лъжи от безсилие изговорени от лицето Стефанов... Без Венци нямало да ни има... А сега има ли ни?!? Харесва ли ви това, хареса ли ти мачът, Венци?!?"

