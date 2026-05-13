Хулио Веласкес изля суперлативи за играчите си и обясни защо Левски не победи Лудогорец

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след равенството с Лудогорец от 34-тия кръг на Първа лига. Специалистът похвали играчите си заради показаното на терена и професионализма в подхода към срещата въпреки гарантираната шампионска титла. Според испанеца "сините" не са спечелели двубоя, тъй като при резултат 1:0 не са съумели да затворят мача с второ попадение.

Веласкес: Направихме голям мач

„Много съм доволен от моя отбор. Направихме голям мач. Бяхме във възходяща линия, защото не влязохме добре. С течение на мача напипахме ритъма. Момчетата свършиха невероятна работа. Както винаги съм казвал, днес започнахме с осем промени в състава и представянето на всички беше за пример“, започна Веласкес след равенството между Лудогорец и Левски.

„В дни като днешния съм изключително горд, че имам привилегията да тренирам тези момчета. Защо не спечелихме? Защото противникът е много добър отбор, а при 1:0 имахме 3-4 ситуации, от които можехме да вкараме втори гол, но не го направихме и съответно получихме гол“, продължи испанецът.

„Невероятна реакция на моя отбор. Трябва да погледнем и че вече сме шампиони, а днес играчите показаха отношение с желание да спечелим. Мога само да им сваля точка. Още един ден искам да благодаря на нашата публика, невероятна. Всички ние сме едно семейство и отборът е над всичко“, допълни той.

„Независимо дали някой играе минута или 90, оставя сърцето си на терена. Всеки от футболистите може да играе. Мислим колективно, това е ключово за нашия отбор. Искаме отношение, себераздаване и колективна мисъл в следващия мач, това, което виждаме през целия сезон“, завърши треньорът на Левски.

