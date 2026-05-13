Христо Янев: “Не знаем нищо за Брахими, имаме цел и я следваме“

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след равенството на своя тим с ЦСКА 1948 в червеното дерби от 34-тия кръг на Първа лига. “Армейците“ трябваше да се връщат в мача, след като допуснаха първото попадение от дузпа, изпълнена от Мамаду Диало. В началото на второто полувреме звездата на ЦСКА Мохамед Брахими се контузи, но Янев каза, че чака информация за състоянието му.

Христо Янев: “Имахме достатъчно на брой положения“

Ето какво каза Христо Янев: “Първото полувреме не са направили кой знае какво, от което ние да страдаме. Имаха една ситуация, от която се възползваха. Направихме всичко възможно, за да обърнем мача. Имахме достатъчно на брой положения. Не се получи и продължаваме напред. Имаме нашите спортно-технически качества. Гледаме да разпределим енергията на футболистите по най-добрия начин. Не мога да бъде недоволен от желанието и старанието, просто някой трябва да завърши последния удар.

Днес срещнахме отбор, който е силен на контраатака. В някои моменти ни затрудниха, в други успяхме да преодолеем ниския им блок. Трябва да бъдем малко по-умни в тези ситуации и да ги реализираме.

“Чакам информация от медицинския щаб за състоянието на Брахими“

Имаме ясна цел и я следваме. Това е част от играта. Трябва да се съобразим с наказанията. Не искаме да поемаме никакви рискове и гледаме да извадим най-доброто на терена във всеки мач. Чакам информация от медицинския щаб за състоянието на Брахими. Надявам се да бъде възстановен за важните мачове, които ни предстоят. Играем в такъв цикъл от мачове, в какъвто и противниците ни. Просто за някои от тях важността на мачовете не е толкова голяма, колкото за нас. Трябва да подходим малко по-различно към тях“.

