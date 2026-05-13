Хьогмо акцентира върху пропуските на Лудогорец, но остана доволен от хикса с Левски

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след равенството с Левски от 34-тия кръг на Първа лига. Специалистът акцентира върху изпуснатите положения от своите възпитаници, като отбеляза, че в последните мачове на "орлите" това е често срещан синдром. Въпреки това скандинавецът остана доволен от "зелените" и изрази надежда, че за следващата среща ще може да разчита на част от контузените си в момента футболисти.

Хьогмо: Разочароващо беше, че не вкарахме първи

"Доминирахме през първото полувреме що се отнася до двубоя. Създадохме ситуации, страхотно спасяване след удар на Чочев, после имахме още едно от стандартна ситуация. Една ситуация за дузпа, но окей, добре беше през първото полувреме. Започнахме добре и второто, страхотен шанс за Ерик Биле, трябваше да вкараме тогава, Чочев страхотен шанс, който обичайно той вкарва. Дадохме им първия шанс на контраатака.

Аз харесвам начина, по който се върнахме и вкарахме важен гол. Петър Станич със страхотен пас и Дерой Дуарте вкара. Разочароващо беше, че не вкарахме първи за да отворим двубоя в наша полза", каза Хьогмо след равенството между Лудогорец и Левски.

"Последните мачове е така - трябват ни много възможности, за да вкараме. Харесва ми начина, по който овладяхме двубоя, движихме топката. Трябва ни качество в последната третина", добави той.

"Важно беше да не загубим. Опира до самите нас. Идва следващия двубой. Като за начало трябва да продължим да бъдем последователни в защита. Трябва да бъдем подготвени в различните аспекти на двубоя. Да се надяваме, че ще имаме играчи, които са готови да се върнат от контузии", завърши новежецът.

