Червеното дерби завърши без победител: ключови контузии белязаха сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948

13 май 2026, 19:44 часа 642 прочитания 0 коментара
В междинния 34-ти кръг на Първа лига ЦСКА прие ЦСКА 1948 на Националния стадион Васил Левски. Преди сблъсъка двата отбора бяха с еднакъв точков актив, като те се борят с Лудогорец за второто място в първенството. Възпитаниците на Александър Александров поведоха с гол от дузпа на Мамаду Диало, но домакините успяха да изравнят чрез Макс Ебонг. Така се оформи и крайния резултат 1:1. Двубоят беше белязан и от две контузии - тези на капитана на ЦСКА 1948 Диего Медина и на звездата на ЦСКА Мохамед Брахими.

Първото полувреме мина в двете крайности

Първото полувреме премина и през двете крайности, като ЦСКА започна мача по-силно. Възпитаниците на Христо Янев владееха топката през 58% от времето, но пти тях липсваше завършващият фактор в атаката, като записаха само два удара, които бяха неточни. От другата страна ЦСКА 1948 загуби капитана си Диего Медина още в 13-тата минута, когато бранителят се контузи. Но след като овладяха играта си, те сякаш се съживиха. Възпитаниците на Александър Александров спечелиха дузпа, когато Лумбард Делова игра с ръка в собственото си наказателно поле. Мамду Диало се разписа от бялата точка в 33-тата минута и неговият гол раздели двата отбора на почивката.

ЦСКА - ЦСКА 1948

ЦСКА си върна инициативата през второто полувреме

Още от началото на второто полувреме ЦСКА излезе с ясната идея да отговори на гола, който допусна през първото полувреме. Превъзходството във владението на топката продължи, но и атаките се изостриха. В 54-тата минута дойде тежка новина за "армейците" - Мохамед Брахими се контузи и беше принудителсно сменен. Но само 12 минути по-късно домакините изравниха чрез Макс Ебонг, който се възползва от центриране на Хавиер Пастор. До края на двубоя имаше шансове за гол и пред двата отбора, но нито един от тях не успя да се разпише. Най-много сякаш може да съжалява ЦСКА 1948, след като в първата минута на добавеното време Фредерик излезе очи в очи с Лапоухов, но стражът спаси. Така срещата приключи с равен резултат 1:1.

Николай Илиев Редактор
