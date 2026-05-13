Интер завоюва Купата на Италия! ПСЖ официално е шампион на Франция! Сити продължава да диша във врата на Арсенал

Интер завоюва Купата на Италия и записа дубъл през този сезон! Във финала на турнира "нерадзурите" надделяха с 2:0 над Лацио. На "Стадио Олимпико" автогол на Адам Марушич в рамките на първия четвърт час даде аванс на гостите. В 35-ата минута капитанът Лаутаро Мартинес удвои преднината на тима си. Момчетата на Кристиан Киву се възползваха от грешки на противниковата отбрана, а през втората част удържаха на натиска на "римските орли".

ПСЖ победи Ланс, Сити надви Палас

Междувременно Пари Сен Женмен официализира своята 14-а титла в историята. "Принцовете" постигнаха шамионски успех с 2:0 при визитата на прекия си съперник Ланс. Хвича Кварацхелия изведе столичани напред в 29-ата минута. Дълбоко в добавеното време появилият се от скамейката 18-годишен Ибрахим Мбаяе сложи точка на спора. Малко преди това гол на Флориан Товен от домакините не бе признат заради засада. Тимът на Луис Енрике събра 76 точки в актива си кръг преди края и дръпна с девет пред Ланс.

LE PARIS SAINT-GERMAIN EST CHAMPION DE FRANCE ! 🏆



Манчестър Сити пък разгроми Кристъл Палас с 3:0 в отложен мач от 31-вия кръг на Премиър лийг. Антоан Семеньо откри резултата в 32-рата минута, а до почивката Омар Мармуш удвои. В 84-тата минута и Савиньо се разписа. „Гражданите“ продължават да дишат във врата на Арсенал. Отборът на Гуардиола е втори със 77 точки - на две зад лидера два кръга преди края. „Орлите“ са 15-и с 44.

