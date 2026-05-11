Шампионският гол не стига! Шедьовърът на №45 Гаджев, който Дуганджич трябва да повтори, за да стане икона на Левски

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Всички вече видяхме шампионския гол на Марко Дуганджич с №45, който върна спомените за №45 Владимир Гаджев и титлата на Левски от 2009-а. Таранът реализира в 71-вата минута на мача срещу ЦСКА 1948 за успеха с 1:0 и така гарантира 27-ата титла на столичния гранд. 17 години по-рано Гаджев вкарва в същата врата пред Сектор "Б" на стадион "Георги Аспарухов" за 1:1 срещу Миньор Перник в 74-тата минута, с което носи титлата на Левски през 2009-а.

Дуганджич и Гаджев: Приликите могат да продължат

Освен това и за двамата това е дебютно попадение за тима в родния елит. Ако продължим със символиката, Левски стана шампион 2 дена преди рождената дата на легендата си Георги Аспарухов, а получи титлата на 9 май - ден, отново напомнящ за Гунди. Има обаче един малко известен детайл, който може да изстреля хърватина още по-близо до сърцето на "синята" публика.

Той само трябва да повтори първия гол на Гаджев с екипа на българския колос. За разлика от Дуганджич, българинът се бе разписвал за Левски преди да го направи срещу Миньор. Но нека първо разгледаме пътя му. Той е продукт на школата на "Герена". През лятото на 2004 г., на 17 години, се присъединява към Панатинайкос, но не успява да пробие в първия отбор и в крайна сметка бива даден под наем на няколко пъти. През 2008 г. Левски взима Владо Гаджев под наем за целия сезон.

Халфът прави дебюта си в А Група при загуба с 1:0 срещу Вихрен Сандански на 9 август. Той вкарва първия си гол за отбора на 27 август, като изравнява за 1:1 в гостуването на БАТЕ Борисов в третия квалификационен кръг на Шампионска лига през сезон 2008/09. Наскоро полузащитникът бе попитан дали Дуганджич може да повтори и това попадение.

"Дай Боже. Ако ще е така, единственото, което му пожелавам, е голът, който ще отбележи, да носи продължаване напред, защото моето попадение просто даде надежда, но до края на мача не се случи нищо повече", коментира Влади Гаджев за предаването "Неофишъл".

В момента все още не се знае официално дали Марко Дуганджич ще остане на "Герена" след края на сезона. Ако това се случи, то той ще има възможността да повтори още едно попадение на №45 Гаджев - в предварителен кръг на Шампионска лига.

Автор: Джем Юмеров

