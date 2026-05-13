Левски опита невъзможното с резервите: „Сините“ помечтаха, но Лудогорец отново отказа да падне!

Лудогорец и Левски завършиха 1:1 в двубой от четвъртия плейофен кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" Хулио Веласкес бе пуснал доста резервни играчи от първата минута, но през втората част козовете от скамейката му се отблагодариха. Появилят се от пейката Евертон Бала асистира на друга резерва - Хуан Переа, който откри резултата в 67-ата минута. Около четвърт час по-късно Дерой Дуарте изравни. Така "сините" събраха 77 точки на върха, а "орлите" излязоха на втора позиция с 64 - 1 пред ЦСКА и ЦСКА 1948.

Лудогорец и Левски не се победиха

Срещата стартира в спокойно темпо. В третата минута Луков улови слаб удар на Маркус. Постепенно "орлите" взеха инициативата, а момчетата на Веласкес трудно задържаха топката. В 17-ата минута претенции на домакините за дузпа заради игра с ръка на Търдин не бяха уважени. В средата на полувремето Фабиен не намери целта от изгодна позиция. До почивката Маркус шутира два пъти в аут.

"Зелените" влязоха бързо в ритъм след паузата. Биле напредна с топка и отправи удар, който излезе на сантиметри до гредата. Станич също тества късмета си - без успех. Момчетата на Хьогмо не се притесняваха да стрелят от дистанция, но не намираха рамките на вратата. В 67-ата минута ходовете на Веласкес дадоха резултат. Алдаир изненсе скорострелно топката, която стигна до появилия се от скамейката Бала. Бразилецът демонстрира техника, за да пусне към резервата Переа, който предоля Бонман за 0:1.

Лудогорец отговори с удар с глава на Чочев, уловен от Луков. В следващите минута две атаки на Левски завършиха с неточни шутове на Кирилов. В 80-ата минута "орлите" проиграха защитата на "сините". Станич изведе по красив начин Дуарте, който преодоля Луков за 1:1. До края на мача голове не паднаха.

