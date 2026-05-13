Талант от славна българска фамилия е европейски шампион по борба за кадети!

Българският талант в борбата Георги Мърков-младши триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков. Мърков победи германеца Кристиано Либзейт с 1:1, като първи взе точката, за да ликува със златото в категория до 60 кг на класическата борба.

Преди това Мърков, който е внук на олимпийския шампион със същото име Георги Мърков, записа още три победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украйна. Мърков започна турнира на 60 кг с победа с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което българският национал надделя с техническо превъзходство срещу руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част. На полуфиналите Мърков отново не използва всички четири минути и надделя с 8:0 над украинеца Артьом Желобков.

За младия състезател в класическия стил това е първото отличие от голямо първенство. А още по-ценно е, че успя да го направи в дебюта си при кадетите.

През миналата година талантът стана пети на европейското за момчета.