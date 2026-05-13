Кабинетът "Радев":

Кошмарна новина за ЦСКА: най-важният играч на "червените" се контузи преди дербито с Левски и финала за Купата

13 май 2026, 19:07 часа 901 прочитания 0 коментара

По време на домакинството си на ЦСКА 1948, ЦСКА получи много лоша новина. Най-важният играч за "армейците" в последните мачове - Мохамед Брахими, се контузи и беше заменен принудително в началото на второто полувреме. Все още няма информация за колко време ще отсъства Брахими, но контузията му изглежда сериозна, като има вероятност тя да е в областта на коляното. Ако травмата е сериозна, крилото най-вероятно ще пропсуне остатъка от сезона, а за ЦСКА тепърва предстоят най-важните мачове - дерби с Левски и финал за Купата на България.

Мохамед Брахими се сблъска с вратаря на ЦСКА 1948

ЦСКА вече имаше сложната задача да обръща резултата срещу ЦСКА 1948, след като възпитаниците на Александър Александров поведоха в резултата в 33-тата минута с гол от дузпа на Мамаду Диало. Но феновете на "армейците" получиха още по-кошмарна новина. В 54-тата минута един от най-важните играчи на отбора в последните мачове Мохамед Брахими беше принудително заменен от Илиан Илиев-младши. Той се контузи след сблъсък с вратаря на ЦСКА 1948 Петър Маринов.

Още: Твърд титуляр в ЦСКА сяда на пейката срещу Левски

ЦСКА - ЦСКА 1948

Брахими може да не играе до края на сезона

Все още няма официална информация каква е контузията на Брахими, но ако се окаже сериозна, тя може да го извади от игра до края на сезона. За ЦСКА предстои дерби с Левски на 16 май и финал за Купата на България срещу Локомотив София 4 дена по-късно. Мохамед Брахими се доказа като най-важният футболист на ЦСКА през последните мачове, като вкара победните голове в последните све срещи - с ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Още: "ЦСКА са победени! Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА ФК ЦСКА 1948 Първа лига Мохамед Брахими
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес