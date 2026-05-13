Кошмарна новина за ЦСКА: най-важният играч на "червените" се контузи преди дербито с Левски и финала за Купата

По време на домакинството си на ЦСКА 1948, ЦСКА получи много лоша новина. Най-важният играч за "армейците" в последните мачове - Мохамед Брахими, се контузи и беше заменен принудително в началото на второто полувреме. Все още няма информация за колко време ще отсъства Брахими, но контузията му изглежда сериозна, като има вероятност тя да е в областта на коляното. Ако травмата е сериозна, крилото най-вероятно ще пропсуне остатъка от сезона, а за ЦСКА тепърва предстоят най-важните мачове - дерби с Левски и финал за Купата на България.

Мохамед Брахими се сблъска с вратаря на ЦСКА 1948

ЦСКА вече имаше сложната задача да обръща резултата срещу ЦСКА 1948, след като възпитаниците на Александър Александров поведоха в резултата в 33-тата минута с гол от дузпа на Мамаду Диало. Но феновете на "армейците" получиха още по-кошмарна новина. В 54-тата минута един от най-важните играчи на отбора в последните мачове Мохамед Брахими беше принудително заменен от Илиан Илиев-младши. Той се контузи след сблъсък с вратаря на ЦСКА 1948 Петър Маринов.

Още: Твърд титуляр в ЦСКА сяда на пейката срещу Левски

Брахими може да не играе до края на сезона

Все още няма официална информация каква е контузията на Брахими, но ако се окаже сериозна, тя може да го извади от игра до края на сезона. За ЦСКА предстои дерби с Левски на 16 май и финал за Купата на България срещу Локомотив София 4 дена по-късно. Мохамед Брахими се доказа като най-важният футболист на ЦСКА през последните мачове, като вкара победните голове в последните све срещи - с ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Още: "ЦСКА са победени! Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа"