ЦСКА посети „Армията“, а Янев надъха играчите: Искам и вие да бъдете част от нещо голямо, но това зависи от вас (ВИДЕО)

Футболистите и треньорския щаб на ЦСКА посети днес новостроящия се клубен стадион „Българска армия“. Христо Янев и играчите му инспектираха как върви работата по съоръжението и се разходиха из обекта. Някои от тях дори зададоха своите въпроси към отговорниците за строежа на новата „Армия“. Освен Христо Янев и футболист на обиколката присъства и легендата на „червените“ Димитър Пенев.

Строежът на съоръжението върви с пълна сила

Христо Янев пък опита да надъха футболистите си преди предстоящото Вечно дерби с Левски. Младият специалист говори пред играчите си по време на обиколката на „Българска армия“ като им сподели, че иска и те да бъдат част от нещо голямо, но това зависи само и единствено от самите тях.

Както е известно, на ЦСКА им предстои тежък двубой с временния лидер в Първа лига – Левски. Вечното дерби на българския футбол е насрочено за 8 ноември, събота от 15:00 часа. Срещата ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

"Всеки трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него"

„Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!“, заяви Христо Янев пред своите футболисти.

