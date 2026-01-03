ЦСКА ще плати 7-цифрена сума за звездата на Славия

ЦСКА и Славия се разбраха за трансфера на Исак Соле още преди началото на новата 2026 г. „Червените“ ще трябва да платят около 1 милион евро, ако искат да привлекат полузащитника. Сега остава националът на Централна африканска република да уточни всички детайли по договора заедно с мениджъра си. Пред колегите от „Мач Телеграф“ президентът на Славия Венцислав Стефанов коментира трансфера.

Венцислав Стефанов: „Ние се разбрахме с ЦСКА“

Ето какво каза Стефанов: „Ние се разбрахме с ЦСКА. В момента мениджърите му преговарят с тях. Утре (б.р. – днес имат важна среща) ще видим какво ще стане, всичко би трябвало да е ясно в следващите дни“. Исак Соле скоро поднови договора си със Славия. Контрактът му изтичаше през лятото, но го удължи до средата на 2027 г. Именно затова ЦСКА ще трябва да се раздели с около 1 милион евро, ако иска да привлече халфа в редиците си.

ЦСКА ще има много силна полузащита

Така Славия продължава да продава, след като вече се раздели с младия си талант в защита Мартин Георгиев, който замина за гръцкия АЕК Атина срещу 2 милиона евро. ЦСКА е на другия полюс – „червените“ вече имат две нови попълнения в лицето на колумбийското крило крило Алехандро Пиедраита и беларуския полузащитник Макс Ебонг. При евентуален трансфер на Соле, „армейците“ ще имат една от най-силните полузащитни линии в първенството. Съставена от двамата нови, Джеймс Eтo’o, Бруно Жордао и младежкия национал Петко Панайотов.

