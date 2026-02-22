Правителството на Гюров:

Трима различни голмайстори за Левски, но Х факторът на "сините" е друг

22 февруари 2026, 18:55 часа 179 прочитания 0 коментара
Мазир Сула, Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа отбелязаха попаденията за Левски при победата над ЦСКА 1948 с 3:1 като гост в Първа лига. Х факторът за "сините" обаче бе друг футболист - Майкон. Именно бразилецът бе избран за "Играч на мача", след като се отчете с две асистенции, като отново бе много силен, особено в офанзивен план, където на няколко пъти демонстрира креативността си.

"Много важни три точки, щастлив съм за победата и за двете асистенции, с които помогнах на моя отбор. Продължаваме фокусирани върху основната ни цел. Не трябва много да разсъждаваме относно колко тежък е теренът, а да се фокусираме да дадем най-доброто от себе си. Независимо от състоянието на терена, ние трябва да показваме нашата игра и да се опитваме да спечелим", каза Майкон пред Diema Sport.

Майкон

"Харесва ми да играя добре, това ме прави щастлив. И головете, и асистенциите са важни. В крайна сметка винаги е добре, ако можеш да помогнеш на отбора. Разбира се, че ставаме по-силни. Увереността ни се покачва, именно с доверие и фокус можем да покажем най-доброто от себе си", добави още той.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски ФК ЦСКА 1948 Майкон Араужо Дос Сантос
