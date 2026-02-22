Иранските студенти отново се вдигнаха срещу аятолаха, Русия ще достави на Иран 500 преносими ракетни комплекса (ВИДЕО)

За пръв път от няколко седмици в Иран отново има протести, след като предишните бяха удавени в кръв от режима на аятолах Хаменей. Според различни оценки в западни медии, базирани на разузнавателни и ирански източници, при предишните протести може да са били убити над 35 000 протестиращи.

Сега студенти от няколко ирански университета проведоха антиправителствени митинги в събота и неделя, съобщиха местните медии. В един университет в Техеран силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат демонстрацията.

Студентите се събраха, за да почетат паметта хилядите убити при репресиите срещу протестите миналия месец. Демонстрантите поискаха и освобождаването на затворени студенти. Според иранските опозиционни медии, скандиранията на протестите включваха: "Смърт за Хаменей", "Кръвопролитието няма да бъде забравено", "Не дадохме живота си, за да правим компромиси и да хвалим един лидер-убиец" и "Да живее шахът".

Всичко това се случва на фона на нарастващото американско военно присъствие близо до Иран. В края на седмицата Тръмп обяви, че до 10-15 дни ще е ясно ще има ли сделка с Техеран за иранската ядрена програма.

Руската връзка

Данни от Flight Radar показват, че днес два Ил-76 са излетели от Москва в посока Техеран. Вероятно самолетите ще извозват руснаци, свързани с ядрената програма на Иран - като мярка за безопасност преди евентуална американска атака.

Междувременно Financial Times публикува материал, в който разказва, че Иран е подписал таен договор с Русия за доставка на 500 преносими зенитно-ракетни комплекса "Верба" и 2500 ракети. Комплексът е създаден да сваля дронове и крилати ракети. Стойността на сделката е 500 млн. евро. Доставките са планирани за периода 2027–2029 г.,но някои бройки може вече да са пристигнали.

