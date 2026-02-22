Треньорът на ЦСКА 1948 попиля футболист след загубата от Левски

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе изключително критичен към футболиста на "червените" Адама Траоре, който си изкара ненужен червен картон и на практика провали отбора в дербито срещу Левски в Бистрица. Домакините поведоха в резултата след красив гол на Хосе Мартинес, но Траоре си изкара два ненужни жълти картона, като и двата бяха за нарушения в безопасни зони, в които нямаше пряка заплаха за вратата на ЦСКА 1948.

Детинска грешка коства всичко за ЦСКА 1948 срещу Левски

След като остана с човек по-малко, ЦСКА 1948 започна значително да отстъпва на Левски и в крайна сметка бе обърнат. "Изиграхме добро първо полувреме, но червеният картон ни промени плановете. Вкарахме ранен гол, направихме още две или три по-добри атаки, но се стигна до излишен фаул и излишен жълт картон", започна Александров пред Diema Sport.

Александров критикува Адама Траоре

"Добре се движехме и когато мислех, че вече мачът отива към края на полувремето, стана тази глупост. Това промени мача, начина на игра, схемите и смених футболисти. Имаме доста опитен отбор и не трябва да стават такива грешки. Ще работим, ще коментираме, но на моменти се получаваше много добре. Бих казал, че допуснахме детинска грешка за излишен червен картон", каза още Александров.

"След гола искахме да изкараме играта по-напред и в последните десет минути пресирахме високо, защото няма значение с колко ще паднеш. Опитахме, но не ни стигнаха силите. Вярвам, че можем повече и че ще влезем в ритъм. Още другата седмица ще направим всичко възможно, за да вземем три точки срещу Славия", завърши треньорът на "червените".

